Уникальная двухкомнатная квартира – за 8 млн рублей

ФСК «Запсибинтерстрой» представляет новинку проекта АЖК «Паруса» – 2 комнатную квартиру в готовой секции с дизайнерским оформлением, оснащенную системой «Умный дом»!
В готовой секции АЖК «Паруса» находится совершенно необыкновенная квартира, которая объединяет в себе сразу несколько обязательных атрибутов красивой и комфортной жизни:
Практичная планировка. Квартира площадью 97,3 кв.м. включает в себя 2 зоны: общественную с прихожей, совмещенной гостиной и кухней-столовой; и приватную, где расположена спальня с окнами, выходящими в тихий двор. В квартире имеется лоджия, балкон, 2 санузла: личный с просторной ванной и гостевой с душевой кабиной.
Индивидуальный дизайн. Для того, чтобы каждая деталь квартиры была изысканной и достойной своих будущих жильцов, был разработан универсальный дизайн, который станет прекрасной базой для любого интерьера. Особенности ремонта: натяжные потолки, декоративная штукатурка, фреска, архитектурный декор (лепнина).
Умные системы. В АЖК "Паруса" впервые на стадии ремонта были заложены умные системы бельгийской компании TELETASK. Конечно, никакие инженерные системы не заменят душевной теплоты, единения и любви, которые должны быть в любой семье. Однако правильная инженерия добавит жильцам уверенности в своем доме, избавит от лишних и ненужных хлопот и поможет окружить себя и своих близких комфортом и безопасностью.
На сегодняшний день эта квартира в АЖК «Паруса» – единственное предложение на рынке Тюмени, имеющее все достоинства бизнес жилья с дизайнерским оформлением и современным техническим оснащением.
Компания реализует такой проект впервые, поэтому будущие жильцы могут успеть приобрести уже готовую для новоселья квартиру по исключительной цене – 8 100 тысяч рублей!
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