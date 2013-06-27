Уникальная двухкомнатная квартира – за 8 млн рублей

Умные системы. В АЖК "Паруса" впервые на стадии ремонта были заложены умные системы бельгийской компании TELETASK. Конечно, никакие инженерные системы не заменят душевной теплоты, единения и любви, которые должны быть в любой семье. Однако правильная инженерия добавит жильцам уверенности в своем доме, избавит от лишних и ненужных хлопот и поможет окружить себя и своих близких комфортом и безопасностью.