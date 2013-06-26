На площади 400-летия разбили временную парковку

На месте снесенного здания Арт-Паласа выполнено устройство временной автомобильной парковки с целью освободить проезжую часть улиц М.Горького и Механическая от избыточного количества автотранспорта населения.
Напомним, демонтаж здания «Арт-Паласа» начался в октябре 2012 года. Срок завершения работ стоял – май 2013. Работы были завершены. В середине июня велись работы по укладке асфальтового покрытия. Сегодня на месте здания размещена временная парковка транспорта.
«На сегодняшний день город стремительно развивается и застраивается, существует необходимость создания городской площади для проведения массовых мероприятий и народных гуляний, отдыха горожан, в том числе новогодних праздников, Дня города и других мероприятий. И эта работа ведется, - объясняет руководитель Управы ЦАО Валерий Борисов.
Сейчас вместо «Арт-Паласа» на площади 400-летия расположилась временная открытая парковка. Но в Управе уже имеется проект техзадания для развития этой территории.
Проектом предусматривается развитие территории площади «400-летия Тюмени», как места массового отдыха населения в виде выразительного и яркого облика городского общественного центра с высоким уровнем культуры, в современном оформлении, гармонично вписанного в сложившуюся городскую среду.
Проект предусматривает:
1. Внедрение новых приемов и методов оформления городской среды.
2. Привлечение творческого потенциала социально активного населения и организаций города.
3. Организация дополнительного культурно-просветительского и рекреационного пространства для жителей и гостей города.
4. Создание универсальной площади для проведения массовых мероприятий в центре города c быстровозводимой сценой.
5. Организация дополнительных парковочных мест.
Проектным решением сохраняются все существующие транспортные пути, подъезды к зданию драматического театра.
При проведении проектно-изыскательских работ проектировщики обязаны будут учесть: сложившиеся пешеходные связи через участок, велосипедные потоки, зеленые насаждения, обустройство зонированных по возрастам детских площадок и территорий для хранения транспорта, освещение и т.д. Важно, что учтены будут и интересы маломобильных групп населения в части создания «безбарьерной среды» (устройство заездов на пересечении улиц и тротуаров с понижением бордюров).
Напомним, по благоустройству площади 400-летия был организован конкурс, в финал которого вышел совместный проект двух представительниц ТюмГАСУ — Анастасии Новиковой и Дарьи Слепцовой.
«В связи с тем, что источник финансирования мероприятий по разработке проектно-сметной документации и проведению строительно-монтажных работ по благоустройству площади «400-летия Тюмени» не определен, указать время проведения торгов не представляется возможным», - сообщает руководитель Управы.
Фото 13 июня 2013 года