На площади 400-летия разбили временную парковку

При проведении проектно-изыскательских работ проектировщики обязаны будут учесть: сложившиеся пешеходные связи через участок, велосипедные потоки, зеленые насаждения, обустройство зонированных по возрастам детских площадок и территорий для хранения транспорта, освещение и т.д. Важно, что учтены будут и интересы маломобильных групп населения в части создания «безбарьерной среды» (устройство заездов на пересечении улиц и тротуаров с понижением бордюров).