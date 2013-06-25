Где в Тюмени строить уже нельзя?

В некоторых районах областного центра строительство настолько плотное, что в департаменте градостроительной политики пытаются вывести ограничения для владельцев земельных участков. О том, где в Тюмени строить нельзя, расскажут на публичных слушаниях в июле.
Правилами застройки и землепользования (ПЗЗ) предусмотрены три зоны многоэтажного строительства. Одна зона осталась такой, как сейчас зона Ж-1, – это до 25 этажей. Другая зона ограничения высотности строительства – до 10 этажей. Третья зона – запрет нового строительства - это те территории, которые настолько застроены, что уже невозможно что-то построить, рассказала накануне на публичных слушаниях по проекту планировки района по улице Федюнинского – Закалужская - Московский тракт - с. Комарово начальник отдела генплана департамента градостроительной политики Ирина Даровских.
«Слушания будут проходить по Управам, - дополнил разработчик проекта ПЗЗ представитель ИТП «Град» (г.Омск) Андрей Щербаков. - На них мы расскажем, где уже точно нельзя возводить никакие объекты, потому что плотность там колоссальная. И для таких территорий надо вводить ограничения по новому строительству».
Во всем городе есть такие участки. «Колоссальная плотность в Центральном и Тюменском районах города (ЦАО и ВАО) – это наиболее яркие примеры микрорайонов, где нельзя уже строить. Тем не менее, никаких рычагов нет – у владельца есть земельный участок, зона которого определена как Ж-1. И формально отказать ему в строительстве – проблема. Вот в составе ПЗЗ мы пытаемся эту проблему решить. На слушаниях приведем конкретные примеры», - сказал разработчик проекта.
Напомним, что губернатор области Владимир Якушев еще в феврале потребовал прекратить точечное строительство. Вероятно, изменения коснутся комплексной застройки.