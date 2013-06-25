Где в Тюмени строить уже нельзя?

Во всем городе есть такие участки. «Колоссальная плотность в Центральном и Тюменском районах города (ЦАО и ВАО) – это наиболее яркие примеры микрорайонов, где нельзя уже строить. Тем не менее, никаких рычагов нет – у владельца есть земельный участок, зона которого определена как Ж-1. И формально отказать ему в строительстве – проблема. Вот в составе ПЗЗ мы пытаемся эту проблему решить. На слушаниях приведем конкретные примеры», - сказал разработчик проекта.