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Если вы покупаете дом или квартиру

25 июня 2013, 10:23
Что нужно знать, если вы покупаете дом, квартиру, комнату? А если меняете? Эти и другие вопросы, касающиеся регистрации прав на жилые объекты недвижимости, можно будет задать на «прямой» телефонной линии.

Что нужно знать, если вы покупаете дом, квартиру, комнату? А если меняете? Эти и другие вопросы, касающиеся регистрации прав на жилые объекты недвижимости, можно будет задать на «прямой» телефонной линии по теме «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения».

В рамках мероприятия на вопросы граждан ответит начальник отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости Управления Лариса Юрьевна Никитина.

Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности по договорам купли-продажи (дарения, мены), по решению суда, на основании свидетельства о праве на наследство.

Особое внимание будет уделено регистрации прав в упрощенном порядке на жилые объекты недвижимости в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ. «Прямая» телефонная линия состоится 27 июня 2013 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, информирует пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.

#Новости#Горячая линия#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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