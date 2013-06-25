Если вы покупаете дом или квартиру

Что нужно знать, если вы покупаете дом, квартиру, комнату? А если меняете? Эти и другие вопросы, касающиеся регистрации прав на жилые объекты недвижимости, можно будет задать на «прямой» телефонной линии по теме «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения».
В рамках мероприятия на вопросы граждан ответит начальник отдела государственной регистрации прав на жилые объекты недвижимости Управления Лариса Юрьевна Никитина.
Жители региона узнают о том, какие документы необходимы для оформления права собственности по договорам купли-продажи (дарения, мены), по решению суда, на основании свидетельства о праве на наследство.
Особое внимание будет уделено регистрации прав в упрощенном порядке на жилые объекты недвижимости в рамках действующего закона о «дачной амнистии» - №93-ФЗ. «Прямая» телефонная линия состоится 27 июня 2013 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43, информирует пресс-центр Управления Росреестра по Тюменской области.