Если вы покупаете дом или квартиру

Что нужно знать, если вы покупаете дом, квартиру, комнату? А если меняете? Эти и другие вопросы, касающиеся регистрации прав на жилые объекты недвижимости, можно будет задать на «прямой» телефонной линии по теме «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на объекты недвижимости жилого назначения».