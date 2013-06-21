В Тюменской области отремонтируют 400 домов

В 2013 году, чтобы улучшить качество проводимых работ и уложиться в соответствующие сроки, в Тюмени был изменен подход к проведению капитального ремонта. Управляющие компании были обязаны еще до начала летнего сезона разработать и предоставить проектную документацию на капремонт. Ужесточены и требования к открытому конкурсу. В этом году основными критериями отбора подрядных организаций стали наличие материально-технической базы и квалифицированных кадров в штате, финансовая устойчивость предприятия и положительная репутация участника конкурса по ремонту жилых домов в предыдущие годы. Кроме того, определены требования к материалам и оборудованию, применяемому в ходе капитального ремонта.