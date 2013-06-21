В Тюменской области отремонтируют 400 домов

Порядка 400 многоквартирных домов планируют отремонтировать в 2013 году в Тюменской области. В областном центре эта цифра составляет 162 дома. В результате этого жилищные условия улучшат свыше 47 тысяч человек.
По данным пресс-службы главы региона, в областном центре общестроительные работы будут проводиться на 162 многоквартирниках. По данным администрации города Тюмени на 14 июня текущего года, на 8 объектах ремонт уже завершен и идет их приемка, на 43 - работы выполнены более чем на 50%, в 41 многоквартирном доме процент выполнения ремонтных работ составляет от 26 до 50%.
Кроме того, в 41 доме будут заменены лифты, а на 32 объектах планируется отремонтировать внутридомовое газовое оборудование.
Особое внимание летней ремонтной кампании уделяет губернатор Тюменской области Владимир Якушев. «Предстоит сделать многое, поэтому нужно максимально эффективно потрудиться в летний период. Необходимо строго контролировать качество выполнения ремонтов, привлекая к этому процессу горожан, а также вовремя отстранять компании, допустившие брак, от выполнения контрактов. Каждый рубль, выделенный на капремонт, должен быть использован эффективно», — считает глава региона.
По мнению Владимира Якушева, активная позиция жителей домов может быть гораздо действеннее любой контролирующей структуры, поскольку они являются хозяевами и напрямую заинтересованы в качестве и результате.
В 2013 году, чтобы улучшить качество проводимых работ и уложиться в соответствующие сроки, в Тюмени был изменен подход к проведению капитального ремонта. Управляющие компании были обязаны еще до начала летнего сезона разработать и предоставить проектную документацию на капремонт. Ужесточены и требования к открытому конкурсу. В этом году основными критериями отбора подрядных организаций стали наличие материально-технической базы и квалифицированных кадров в штате, финансовая устойчивость предприятия и положительная репутация участника конкурса по ремонту жилых домов в предыдущие годы. Кроме того, определены требования к материалам и оборудованию, применяемому в ходе капитального ремонта.
Все это было сделано исходя из опыта прошлых лет, чтобы предотвратить случаи привлечения к выполнению работ недобросовестных подрядных организаций.Со списком домов города, поставленных на капитальный ремонт можно ознакомиться здесь.