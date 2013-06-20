Публичные слушания: район улицы Федюнинского

На слушания, которые состоятся 23 июля с 17 до 19 часов в Большом зале Тюменской областной Думы (ул. Республики, 52, 1 этаж), приглашаются жители, проживающие или зарегистрированные по месту жительства на территориях, применительно к которым осуществляется подготовка проекта их планировки и межевания, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях, а также иные заинтересованные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.