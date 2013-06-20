Публичные слушания: район улицы Федюнинского

Публичные слушания по проекту планировки Андреевского, Патрушевского и Тюменского районов организованы для жителей города.
К рассмотрению предлагаются:
- планировочный район № 17 – Андреевский (железная дорога на Тобольск – граница населенного пункта – Ялуторовский тракт);
- планировочный район № 12 – Патрушевский (ул. Федюнинского (первое объездное кольцо – граница населенного пункта – ул. Червишевский тракт);
- планировочный район № 10 – Тюменский (Транссибирская магистраль – граница населенного пункта – ул. Федюнинского (первое объездное кольцо).
На слушания, которые состоятся 23 июля с 17 до 19 часов в Большом зале Тюменской областной Думы (ул. Республики, 52, 1 этаж), приглашаются жители, проживающие или зарегистрированные по месту жительства на территориях, применительно к которым осуществляется подготовка проекта их планировки и межевания, правообладатели земельных участков и объектов капитального строительства, расположенных на указанных территориях, а также иные заинтересованные лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с реализацией таких проектов, информирует пресс-служба администрации города Тюмени.
С материалами информационного характера по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102) с понедельника по четверг с 7.45 до 19.00, в пятницу – с 8 до 18 часов.
Предложения и замечания участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам принимаются в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102). Режим работы: понедельник – четверг с 7.45 до 19.00, пятница – с 8 до 18 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний в помещении Большого зала Тюменской областной Думы (ул. Республики, 52, 1 этаж).
С распоряжениями о публичных слушаниях можно ознакомиться на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Департамент градостроительной политики/ Публичные слушания и распоряжения».