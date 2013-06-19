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«12-12-12»: доступная ипотека до конца лета!

19 июня 2013, 09:01
Покупатели квартир «Меридиан Констракшн» получили отличную возможность воспользоваться доступной ипотекой Сбербанка «12-12-12» - срок действия акции продлен до 31 августа.

Покупатели квартир «Меридиан Констракшн» получили отличную возможность воспользоваться доступной ипотекой Сбербанка «12-12-12» - срок действия акции продлен до 31 августа.

Напомним, акция стартовала 1 марта 2013 года. Ее условия демократичны: действует единая ставка 12% (и на период строительства жилья, и после регистрации квартиры в собственность и оформления ипотеки), минимальный первоначальный взнос составляет 12 % от стоимости квартиры, максимальный срок кредитования - 12 лет.

Купить квартиру на таких условиях можно только у застройщиков, объекты которых аккредитованы в Западно-Сибирском банке Сбербанка России*. В их числе - Группа компаний «Меридиан Констракшн». «Среди наших клиентов немало тех, кто уже воспользовался этим кредитным решением», - комментирует Татьяна Костикова, руководитель группы маркетинга компании.

Сбербанк продлил сроки действия акции: приобрести квартиру от застройщика на условиях «12-12-12» можно, подав заявку в период с 1 июня по 31 августа 2013 года.

Надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки, а также ограничения по сроку завершения строительства жилья отсутствуют. По данному ипотечному кредиту, также как и по всем кредитам Сбербанка для физических лиц, отсутствуют и какие-либо комиссии.

Купить квартиру по акции с привлекательными условиями кредитования «12-12-12» можно во всех объектах «Меридиан Констракшн»: в жилом квартале «Новый мыс» в жилых домах «Добрый», «В Восточном-2» и «На Широтной». Оформить ипотеку поможет ипотечный брокер компании «Меридиан Констракшн», который сопроводит сделку на всех ее этапах.

Получить консультацию можно в офисе компании «Меридиан Констракшн» (ул. Советская, 51/1, 7-й этаж (БЦ «Ермак») или по тел. (3452) 52-92-52.

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С проектными декларациями вышеуказанных объектов можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».

*Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481. Официальный сайт Банка – www.sberbank.ru.

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