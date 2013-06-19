«12-12-12»: доступная ипотека до конца лета!

Купить квартиру по акции с привлекательными условиями кредитования «12-12-12» можно во всех объектах «Меридиан Констракшн»: в жилом квартале «Новый мыс» в жилых домах «Добрый», «В Восточном-2» и «На Широтной». Оформить ипотеку поможет ипотечный брокер компании «Меридиан Констракшн», который сопроводит сделку на всех ее этапах.