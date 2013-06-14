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Прокуратура помогла инвалиду получить жилье

14 июня 2013, 14:50
Женщина-инвалид второй группы проживала в аварийном доме Тюмени до обращения в прокуратуру. С 2010 года дом жительницы областного центра был призван аварийным и подлежащим сносу, но администрация города не торопилась предоставить жилье инвалиду.

Женщина-инвалид второй группы проживала в аварийном доме Тюмени до обращения в прокуратуру. С 2010 года дом жительницы областного центра был призван аварийным и подлежащим сносу, но администрация города не торопилась предоставить жилье инвалиду.

В этой связи прокуратура города в адрес главы администрации г. Тюмени внесла представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. По результатам его рассмотрения заявительнице было предоставлено благоустроенное жилье. За нарушение жилищных прав инвалида к дисциплинарной ответственности привлечены четыре чиновника, в числе которых директор департамента имущественных отношений и председатель комитета по учету и распределению жилых помещений администрации города», - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

Также 62-летний житель села Большая Ченчерь Казанского района с супругой и сыном проживает в доме, который еще в 2010 году был признан ветхим и непригодным для проживания. В судебном иске прокуратура потребовала обязать администрацию Казанского муниципального района предоставить заявителю жилье вне очереди. Суд иск прокурора удовлетворил в полном объеме. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.

#Новости#Ветхое жилье#Прокуратура Тюменской области#Предоставление жилья#Недвижимость#Женя#Общество
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