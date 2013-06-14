Прокуратура помогла инвалиду получить жилье

В этой связи прокуратура города в адрес главы администрации г. Тюмени внесла представление об устранении нарушений закона и наказании виновных лиц. По результатам его рассмотрения заявительнице было предоставлено благоустроенное жилье. За нарушение жилищных прав инвалида к дисциплинарной ответственности привлечены четыре чиновника, в числе которых директор департамента имущественных отношений и председатель комитета по учету и распределению жилых помещений администрации города», - сообщает пресс-служба облпрокуратуры.