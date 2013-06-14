«Паруса» получили «Профессиональное признание»

На XVII Национальном Конгрессе по недвижимости был проведен конкурс «Профессиональное признание». ООО ФСК «Запсибинтерстрой» получило заветную статуэтку.
XVII Национальный Конгресс по недвижимости прошел в Челябинске 6–9 июня 2013 года. На нем собрались около 300 участников.
Ежегодно с 1998 года конкурс проводит Российская Гильдия Риэлторов. Целью конкурса является освещение в профессиональном сообществе прогрессивных технологий ведения бизнеса, укрепление национальных стандартов, повышение уровня и качества профессиональной деятельности, а также выявление наиболее выдающихся компаний и объектов в сфере недвижимости.
Год от года количество и названия номинаций изменяются в зависимости от требований рынка недвижимости. Неизменным остается главный принцип — профессионалы рынка сами определяют победителей и это гарантия объективности оценки!
Компания ООО ФСК «Запсибинтерстрой» впервые принимала участие на таком серьёзном мероприятии национального уровня и представила проект АЖК «Паруса», который, несмотря на сильную конкуренцию и достойных соперников, стал лауреатом в номинации «Лучший девелоперский проект 2013»!
Компания ООО ФСК «Запсибинтерстрой» получила не только диплом и признание мастерства коллег по цеху, но и заветную статуэтку богини Весты, которая отныне станет хранителем домашнего очага всех настоящих и будущих жильцов комплекса «Паруса»!
Отдел продаж ФСК Запсибинтерстрой: ул. Шиллера, 34/4
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