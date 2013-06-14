«Паруса» получили «Профессиональное признание»

Ежегодно с 1998 года конкурс проводит Российская Гильдия Риэлторов. Целью конкурса является освещение в профессиональном сообществе прогрессивных технологий ведения бизнеса, укрепление национальных стандартов, повышение уровня и качества профессиональной деятельности, а также выявление наиболее выдающихся компаний и объектов в сфере недвижимости.