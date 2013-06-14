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«Паруса» получили «Профессиональное признание»

14 июня 2013, 08:11
На XVII Национальном Конгрессе по недвижимости был проведен конкурс «Профессиональное признание». ООО ФСК «Запсибинтерстрой» получило заветную статуэтку.

На XVII Национальном Конгрессе по недвижимости был проведен конкурс «Профессиональное признание». ООО ФСК «Запсибинтерстрой» получило заветную статуэтку.

XVII Национальный Конгресс по недвижимости прошел в Челябинске 6–9 июня 2013 года. На нем собрались около 300 участников.

Ежегодно с 1998 года конкурс проводит Российская Гильдия Риэлторов. Целью конкурса является освещение в профессиональном сообществе прогрессивных технологий ведения бизнеса, укрепление национальных стандартов, повышение уровня и качества профессиональной деятельности, а также выявление наиболее выдающихся компаний и объектов в сфере недвижимости.

Год от года количество и названия номинаций изменяются в зависимости от требований рынка недвижимости. Неизменным остается главный принцип — профессионалы рынка сами определяют победителей и это гарантия объективности оценки!

Компания ООО ФСК «Запсибинтерстрой» впервые принимала участие на таком серьёзном мероприятии национального уровня и представила проект АЖК «Паруса», который, несмотря на сильную конкуренцию и достойных соперников, стал лауреатом в номинации «Лучший девелоперский проект 2013»!

Компания ООО ФСК «Запсибинтерстрой» получила не только диплом и признание мастерства коллег по цеху, но и заветную статуэтку богини Весты, которая отныне станет хранителем домашнего очага всех настоящих и будущих жильцов комплекса «Паруса»!

Отдел продаж ФСК Запсибинтерстрой: ул. Шиллера, 34/4

Тел.: (3452) 62-16-16, 62-17-17

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