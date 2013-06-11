На Мысу раздают бонусы за «двушки» и «трешки»

**Акция "Распродажа квартир со сроком сдачи конец 2013г." действует с 21 мая по 30 июня 2013 г., распространяется на все 2-х и 3-х комн. квартиры в ГП-1, ГП-2 ЖК "Новый мыс", при 100% оплате (собственными средствами или приобретении квартиры с использованием кредитных средств банков-партнеров**) покупатель получает скидку 100 000 рублей - при покупке 3-х комн. квартиры; 50 000 рублей - при покупке 2- комн. квартиры. Акция не распространяется на однокомнатные квартиры и квартиры расположенные в ГП-3 ЖК "Новый мыс". Организатор акции ООО «Меридиан Констракшн». Скидки предоставляют клиентам застройщики (см. выше) индивидуально на все квартиры в рамках акции. Условия акции могут изменяться.