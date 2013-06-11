На Мысу раздают бонусы за «двушки» и «трешки»

Группа компаний "Меридиан Констракшн" предлагает уникальную возможность купить квартиру на Мысу в домах со сроком ввода конец 2013 года выгодно! При оплате полной стоимости квартиры (собственными средствами или с использованием кредитных средств банков-партнеров***) скидки по акции "Распродажа квартир со сроком ввода конец 2013 года" достигают до 100 000 рублей! Данная Акция проводится в рамках программы «УПРАВЛЯЙ ЦЕНОЙ» и действует только с с 21 мая по 30 июня 2013 года**.
С такой приятной скидкой в рамках данного предложения можно купить двухкомнатные и трехкомнатные квартиры в домах ГП-1 и ГП-2 первой очереди жилого квартала "Новый мыс"*. Данные объекты находятся в высокой стадии строительной готовности и будут введены в эксплуатацию уже через полгода (в IV квартале 2013 года).
Оценить динамику строительства можно на сайте компании - www.meridian72.ru, а также лично, посетив демонстрационный офис расположенный рядом со строительной площадкой. Наш специалист поможет Вам с выбором и бронированием квартиры. Консультацию также можно получить в офисе "Меридиан Констракшн" (ул. Советская, 51/1, 7-й этаж, Б-Ц "Ермак") или по тел. 8 (3452) 52-92-52.
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*Жилой квартал «Новый Мыс» (1 очередь строительства ГП-1, ГП-2, ГП-3) расположен по адресу: г. Тюмень, район д. Матмасы на земельном участке, отведенном под строительство многоэтажных жилых домов (далее жилых домов) ГП-1, ГП-2, ГП-3, ГП-4, ГП-5, ГП-6 (далее ЖК «Новый Мыс»). Срок ввода в эксплуатацию жилых домов ГП-1, ГП-2, ГП-3 - IV кв. 2013 г.) Застройщик ООО «Седьмой материк». Договоры участия в долевом строительстве по всем перечисленным выше объектам проходят государственную регистрацию.
**Акция "Распродажа квартир со сроком сдачи конец 2013г." действует с 21 мая по 30 июня 2013 г., распространяется на все 2-х и 3-х комн. квартиры в ГП-1, ГП-2 ЖК "Новый мыс", при 100% оплате (собственными средствами или приобретении квартиры с использованием кредитных средств банков-партнеров**) покупатель получает скидку 100 000 рублей - при покупке 3-х комн. квартиры; 50 000 рублей - при покупке 2- комн. квартиры. Акция не распространяется на однокомнатные квартиры и квартиры расположенные в ГП-3 ЖК "Новый мыс". Организатор акции ООО «Меридиан Констракшн». Скидки предоставляют клиентам застройщики (см. выше) индивидуально на все квартиры в рамках акции. Условия акции могут изменяться.
*** Ипотеку предоставляют банки-партнеры: ОАО «Сбербанк России», ЗАО «ВТБ24»,ОАО «Уралсиб» , ОАО «Газпромбанк»,ОАО «Запсибкомбанк».
С проектными декларациями вышеуказанных объектов можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».