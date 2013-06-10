Ветерану боевых действий будет предоставлено жилье

Установлено, что мужчина участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики с 1995 по 1996 гг. и был награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени. По возвращению в р.п. Голышманово его поставили на учет в качестве лица, нуждавшегося в улучшении жилищных условий.