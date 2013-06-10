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Ветерану боевых действий будет предоставлено жилье

10 июня 2013, 16:57
Житель Голышмановского района подал жалобу в прокуратуру. 36-летнему участнику боевых действий на территории Чеченской Республики никак не предоставляют положенное жилье.

Установлено, что мужчина участвовал в боевых действиях на территории Чеченской Республики с 1995 по 1996 гг. и был награжден нагрудным знаком «За отличие в службе» II степени. По возвращению в р.п. Голышманово его поставили на учет в качестве лица, нуждавшегося в улучшении жилищных условий.

«В соответствии с действующим законодательством ветераны боевых действий имеют право на обеспечение жилым помещением за счет средств федерального бюджета. Между тем, жилье заявителю органами власти предоставлено не было», - сообщает пресс-служба прокуратуры Тюменской области.

В этой связи прокуратура предъявила в Голышмановский районный суд иск о выделении жилья участнику боевых действий. Сегодня суд удовлетворил требования прокуратуры. Прокуратура взяла на контроль исполнение судебного решения.

#Новости#Ветхое жилье#Прокуратура Тюменской области#Недвижимость#Женя#Общество
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