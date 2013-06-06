На первом этаже торгового центра планируется гардеробная зона и зал для банкоматов а также кофейни сетей «Максим» и «Поль Бейкери». Наибольшую территорию этажа займет федеральная сеть супермаркетов «Перекресток», а крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M (Hennes & Mauritz) будет размещаться на двух этажах – первом и втором.