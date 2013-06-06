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В Тюмени появится H&amp;M

6 июня 2013, 13:33
Торговая галерея, строительство которой продолжается в Тюмени, уже набирает арендаторов. Ими станут известные в областном центре супермаркет «Перекресток», магазины «Иль де Боте» и «Дочки-сыночки», а также мировые бренды KFC и H&amp;M.

Торговая галерея, строительство которой продолжается в Тюмени, уже набирает арендаторов. Ими станут известные в областном центре супермаркет «Перекресток», магазины «Иль де Боте» и «Дочки-сыночки», а также мировые бренды KFC и H&M.

Напомним, строительство ТРЦ на перекрестке улиц Герцена и Мориса Тореза началось в прошлом году. И за год у моста «Стрела» выросла огромная торговая галерея – трехэтажное здание общей площадью 41000 квадратных метров с парковкой на 750 автомобилей. Около 330 машиномест, согласно схеме, расположены в цокольном этаже здания. Парковка бесплатная.

На первом этаже торгового центра планируется гардеробная зона и зал для банкоматов а также кофейни сетей «Максим» и «Поль Бейкери». Наибольшую территорию этажа займет федеральная сеть супермаркетов «Перекресток», а крупнейшая в Европе розничная сеть по торговле одеждой H&M (Hennes & Mauritz) будет размещаться на двух этажах – первом и втором.

Соседями его на втором этаже будут ресторан KFC - американская сеть ресторанов общественного питания, специализирующихся на блюдах из курицы и кофейня «Кофеин». Внушительная часть второго этажа пока не закрыта арендаторами.

Третий этаж уже занят рестораном «Перчини», магазинами «Дочки-Сыночки», «Ситэ Марилу» и другими. «Это будет этаж детских товаров: одежда, обувь, игрушки и детская комната для пребывания ребенка, пока родители совершают покупки», - говорит руководитель проекта Ирина Кириллова, - «Ситэ Марилу» - это магазин товаров для дома» , - уточняет она.

«Изначально, когда были еще первые наработки проекта, он назывался «Вояж», затем было рабочее название «Глобус», но в итоге утверждено первоначальное название – «Вояж», - пояснила Ирина.

Ввести здание в эксплуатацию планируется в конце 2013 года. Конечно, для горожан будет организовано торжественное открытие торговой галереи.

#Новости#Торговая недвижимость#Трц вояж#Недвижимость#Женя#Общество
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