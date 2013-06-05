Особые условия по ипотеке для молодых семей

Ставки в рамках специального предложения – от 10,5% годовых в рублях. Кроме того, отменена надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки. Молодые семьи без детей или с одним ребенком смогут получить скидку к стандартной процентной ставке до 1,75 п.п., а с двумя и более детьми – до 2,5 п.п. Скидка распространяется на все сроки и первоначальные взносы для каждой из категорий заемщиков. При этом первоначальный взнос для семей с детьми – от 10% стоимости жилья.