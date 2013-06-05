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Особые условия по ипотеке для молодых семей

5 июня 2013, 09:51
Сбербанк снизил процентные ставки по программе жилищного кредитования «Молодая семья». Особые условия действуют при покупке готового жилья по заявкам, поданным с 1 июня по 31 августа 2013 года.

Сбербанк снизил процентные ставки по программе жилищного кредитования «Молодая семья». Особые условия действуют при покупке готового жилья по заявкам, поданным с 1 июня по 31 августа 2013 года.

Ставки в рамках специального предложения – от 10,5% годовых в рублях. Кроме того, отменена надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки. Молодые семьи без детей или с одним ребенком смогут получить скидку к стандартной процентной ставке до 1,75 п.п., а с двумя и более детьми – до 2,5 п.п. Скидка распространяется на все сроки и первоначальные взносы для каждой из категорий заемщиков. При этом первоначальный взнос для семей с детьми – от 10% стоимости жилья.

В рамках акции для первичного рынка жилья продлевается действие специальных условий: единая ставка – 12% годовых в рублях на срок до 12 лет, первоначальный взнос – от 12% стоимости жилья. Новые сроки акции распространяются на заявки, поданные с 1 июня по 31 августа 2013 года. Надбавка к процентной ставке до регистрации ипотеки, а также ограничения по сроку завершения строительства жилья отсутствуют.

По кредитам Сбербанка для физических лиц отсутствуют какие-либо комиссии.

«Поддержка молодых семей в улучшении жилищных условий – это одно из ключевых для нас направлений в ипотечном кредитовании», – отмечает председатель Западно-Сибирского банка Сбербанка России Александр Анащенко.

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