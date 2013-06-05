Капремонты по-новому: губернатор проанализировал ошибки прошлых лет

Напомним, в апреле депутатам гордумы докладывали, что документацию на проведение ремонтов сдали на 260 домов.
Вчера на рабочем совещании, которое провел губернатор Тюменской области Владимир Якушев, вопрос капремонтов многоквартирных домов и участие управляющих компаний в этом процессе обсуждался.
Губернатор сделал акцент на анализе ошибок, допущенных в предыдущие годы и на мерах, призванных избежать проблем. Особое внимание участники совещания уделили контролю за качеством проведения ремонтов со стороны жителей, депутатского корпуса, управляющих компаний и представителей советов жилых домов. Тем не менее, глава региона уверен, что активная позиция жителей многоквартирных домов гораздо эффективнее, чем деятельность любой контролирующей структуры, поскольку именно жильцы - реальные хозяева дома, а значит, напрямую заинтересованы в качестве и результате проводимых работ.
Глава администрации города Тюмени Александр Моор доложил, что горожане принимают все более активное участие в каждом из этапов ремонта дома – от самого первого, каким является отбор многоквартирного дома для включения в программу, и до последнего – подписи актов выполненных работ. На протяжении всего периода ремонта они общаются с заказчиками и подрядчиками, высказывают свои замечания и предложения.
Напомним, задать вопрос или уточнить, готовится ли в этом году ваш дом на капитальный ремонт, можно на специальном ресурсе администрации города «Тюмень – наш дом».
Отметим, что подход к проведению ремонтных работ изменился. Адресный перечень домов, подлежащих капремонту за счет средств бюджета города, формируется с учетом пропорционального распределения бюджетных средств между территориями (группами), исходя из размера общей площади жилых домов. Их отбор осуществляется комиссией, формируемой на каждой территории. В состав комиссий с правом решающего голоса входят депутаты Тюменской городской думы, представители администрации города Тюмени, руководители органов территориального общественного самоуправления. Также в их состав с правом совещательного голоса входят члены комиссии, кандидатуры которых предлагают депутаты Тюменской городской Думы, входящие в состав комиссий.
Учитывая опыт прошлых лет, чтобы предотвратить случаи привлечения к выполнению работ недобросовестных подрядных организаций, в прошлом году были разработаны и утверждены методические рекомендации по организации капитального ремонта многоквартирных домов Тюмени, отбору подрядчиков для его выполнения и требования к используемым материалам и оборудованию.
«Эти меры позволили исключить из процесса недобросовестных подрядчиков и применять при проведении работ качественные материалы, соответствующие современным требованиям», - подчеркнул глава администрации Тюмени Александр Моор.
«Программа должна реализоваться строго по графику. Бюджетные средства необходимо использовать на благо жителей региона. Особо мы сегодня выдвигаем требования к качеству ремонта. Контроль за каждым бюджетным рублем должен быть строгим и постоянным», - резюмировал Владимир Якушев.
Губернатор отметил, что программа капитального ремонта многоквартирных домов очень важна, и выразил надежду, что в этом году она будет реализована с минимальными нареканиями со стороны горожан, сообщает пресс-служба главы региона.