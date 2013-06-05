Капремонты по-новому: губернатор проанализировал ошибки прошлых лет

Глава администрации города Тюмени Александр Моор доложил, что горожане принимают все более активное участие в каждом из этапов ремонта дома – от самого первого, каким является отбор многоквартирного дома для включения в программу, и до последнего – подписи актов выполненных работ. На протяжении всего периода ремонта они общаются с заказчиками и подрядчиками, высказывают свои замечания и предложения.