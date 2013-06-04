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На приобретение жилья для сирот выделили дополнительно 107 млн рублей

4 июня 2013, 13:01
Для решения жилищных проблем детей-сирот из бюджета области было дополнительно выделено около 107 млн. рублей. Предложение увеличить расходы на эти цели поступило от прокурора Тюменской области.

Для решения жилищных проблем детей-сирот из бюджета области было дополнительно выделено около 107 млн рублей. Предложение увеличить расходы на эти цели поступило от прокурора Тюменской области.

Согласно действующему законодательству обеспечение сирот жильем входит в компетенцию органов власти субъектов РФ.

Установлено, что в прошлом году за счет средств регионального бюджета обездоленным детям было предоставлено 530 квартир. Вместе с тем, в настоящее время в жилье нуждается более 1 тысячи детей-сирот. Напомним, на 1 января 2013 года в списке тюменских детей-сирот и приравненных к ним лиц, нуждающихся в жилье, стояло 1555 человек .

«Утвержденный на начало текущего года размер бюджетного финансирования (492,1 млн рублей) не позволит приобрести жилые помещения всем сиротам», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В связи с этим прокурор региона предложил органам власти Тюменской области рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для решения жилищных проблем детей-сирот.

В итоге из бюджета области на эти цели было дополнительно выделено около 107 млн рублей.

#Новости#Ветхое жилье#Деньги#Дети-сироты#Недвижимость#Женя#Общество
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