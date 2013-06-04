На приобретение жилья для сирот выделили дополнительно 107 млн рублей

Для решения жилищных проблем детей-сирот из бюджета области было дополнительно выделено около 107 млн рублей. Предложение увеличить расходы на эти цели поступило от прокурора Тюменской области.
Согласно действующему законодательству обеспечение сирот жильем входит в компетенцию органов власти субъектов РФ.
Установлено, что в прошлом году за счет средств регионального бюджета обездоленным детям было предоставлено 530 квартир. Вместе с тем, в настоящее время в жилье нуждается более 1 тысячи детей-сирот. Напомним, на 1 января 2013 года в списке тюменских детей-сирот и приравненных к ним лиц, нуждающихся в жилье, стояло 1555 человек .
«Утвержденный на начало текущего года размер бюджетного финансирования (492,1 млн рублей) не позволит приобрести жилые помещения всем сиротам», - сообщает пресс-служба областной прокуратуры. В связи с этим прокурор региона предложил органам власти Тюменской области рассмотреть вопрос о выделении дополнительных средств для решения жилищных проблем детей-сирот.
В итоге из бюджета области на эти цели было дополнительно выделено около 107 млн рублей.