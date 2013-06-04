На приобретение жилья для сирот выделили дополнительно 107 млн рублей

Установлено, что в прошлом году за счет средств регионального бюджета обездоленным детям было предоставлено 530 квартир. Вместе с тем, в настоящее время в жилье нуждается более 1 тысячи детей-сирот. Напомним, на 1 января 2013 года в списке тюменских детей-сирот и приравненных к ним лиц, нуждающихся в жилье, стояло 1555 человек .