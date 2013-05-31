Как будут рассчитывать налог на недвижимость

Как поясняет ФНС России, в настоящее время налог исчисляется на основе восстановительной стоимости объекта, которая не соответствует рыночной стоимости объекта недвижимости. В ней не учитывается, в частности, расположение недвижимости, какие-то другие моменты, влияющие на реальную стоимость. Например, инвентаризационная стоимость квартиры в новом доме в непривлекательном районе города может быть выше, чем квартиры в старом доме в центре. Об этом уже сообщали в Управлении Росреестра по Тюменской области.