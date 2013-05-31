Как будут рассчитывать налог на недвижимость

Как поясняет ФНС России, в настоящее время налог исчисляется на основе восстановительной стоимости объекта, которая не соответствует рыночной стоимости объекта недвижимости. В ней не учитывается, в частности, расположение недвижимости, какие-то другие моменты, влияющие на реальную стоимость. Например, инвентаризационная стоимость квартиры в новом доме в непривлекательном районе города может быть выше, чем квартиры в старом доме в центре. Об этом уже сообщали в Управлении Росреестра по Тюменской области.
Определение кадастровой стоимости осуществляется оценщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.
Кадастровая стоимость объекта недвижимости – это установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.
В случае несогласия с размером кадастровой стоимости налогоплательщик может оспорить ее в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, которая создается органом, осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, или в арбитражном суде.
Введение налога на недвижимость прогнозируют в 2014 году – в ряде регионов, во всей стране – в 2018 году.