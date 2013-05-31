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Как будут рассчитывать налог на недвижимость

31 мая 2013, 11:26
Сейчас в соответствии с законом налог на имущество физических лиц исчисляется исходя из инвентаризационной стоимости объекта недвижимости. А согласно разработанным в закон поправкам, исчисляться налог должен из кадастровой стоимости.

Как поясняет ФНС России, в настоящее время налог исчисляется на основе восстановительной стоимости объекта, которая не соответствует рыночной стоимости объекта недвижимости. В ней не учитывается, в частности, расположение недвижимости, какие-то другие моменты, влияющие на реальную стоимость. Например, инвентаризационная стоимость квартиры в новом доме в непривлекательном районе города может быть выше, чем квартиры в старом доме в центре. Об этом уже сообщали в Управлении Росреестра по Тюменской области.

Определение кадастровой стоимости осуществляется оценщиками в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности.

Кадастровая стоимость объекта недвижимости – это установленная в процессе государственной кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная методами массовой оценки, или, при невозможности определения рыночной стоимости методами массовой оценки, рыночная стоимость, определенная индивидуально для конкретного объекта недвижимости в соответствии с законодательством об оценочной деятельности.

В случае несогласия с размером кадастровой стоимости налогоплательщик может оспорить ее в комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, которая создается органом, осуществляющим функции по государственной кадастровой оценке, на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, или в арбитражном суде.

Введение налога на недвижимость прогнозируют в 2014 году – в ряде регионов, во всей стране – в 2018 году.

#Новости#Налоги#Оценка недвижимости#Кадастровые инженеры#Недвижимость#Женя#Общество
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