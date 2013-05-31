19,8 тысяч семей области улучшили условия жизни с помощью маткапитала

Напомним, что Пенсионный фонд Российской Федерации выдает сертификат на материнский (семейный) капитал семьям, в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий или последующий ребенок, а также принимает заявления на распоряжение средствами материнского капитала. Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на оплату образования или содержания любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, территориальные управления (отделы) ПФР Тюменской области приняли уже 1450 заявлений на обучение детей на сумму 57 млн рублей и 31 заявление на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на 6,2 млн рублей.