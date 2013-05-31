19,8 тысяч семей области улучшили условия жизни с помощью маткапитала

На сегодняшний день благодаря материнскому (семейному) капиталу жилищные условия улучшили 19,8 тысяч семей Тюменской области. В 2013 году размер маткапитала составляет 408 960,5 рублей.
Из 19,8 тысяч семей более 13,6 тысяч семей частично или полностью погасили материнским капиталом жилищные кредиты на сумму 4,6 млрд рублей. Остальные семьи улучшили жилищные условия, направив средства материнского капитала на прямую покупку, строительство или реконструкцию жилья без привлечения кредитных средств, сообщает пресс-служба Отделения ПФР по Тюменской области.
Напомним, что Пенсионный фонд Российской Федерации выдает сертификат на материнский (семейный) капитал семьям, в которых после 1 января 2007 года появился второй, третий или последующий ребенок, а также принимает заявления на распоряжение средствами материнского капитала. Кроме улучшения жилищных условий, средства материнского капитала можно направить на оплату образования или содержания любого из детей в образовательном учреждении и на увеличение будущей пенсии владелицы сертификата. Так, территориальные управления (отделы) ПФР Тюменской области приняли уже 1450 заявлений на обучение детей на сумму 57 млн рублей и 31 заявление на перевод средств на накопительную часть будущей пенсии мамы на 6,2 млн рублей.
Начиная с 2007 года, в Тюменской области выдано более 50 тысяч сертификатов на материнский капитал.
Размер материнского капитала ежегодно индексируется государством. В 2013 году его размер составляет 408 960,5 рублей.