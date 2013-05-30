В 2013 году уже более 6 тысяч семей заявились на «молодую семью»

В 2012 году участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» признаны более 6 тысяч семей. Количество молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году, также составило более 6 тысяч. Такие данные приводятся в Отчете о результатах деятельности Администрации города Тюмени за 2012 год.
Тем не менее, списки участников «молодой семьи» еще не утверждены, так как прием документов продолжается до 1 августа.
Федеральная целевая программа «Жилище», в рамках которой действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», сейчас утверждена на 2011-2015 годы. Напомним, программа в Тюменской области успешно реализуется с 2006 года. Ежегодно желающих получить жилищную субсидию все больше.
С 2012 года у участников программы появилась возможность подать заявку на участие в программе через Интернет, а также оформлять документы с использованием нового сервиса «Электронная очередь», позволяющего отслеживать их продвижение в режиме реального времени. Услугой воспользовались около 500 граждан.
"Кроме этого, Администрацией города Тюмени осуществляется предоставление жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан (инвалиды и участники ВОВ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой и второй групп и другие), в 2012 году всего им предоставлено 338 жилых помещений, что почти в 2 раза выше значения прошлого года (в 2011 году – 170 жилых помещений)", - сообщается в Отчете.