В 2013 году уже более 6 тысяч семей заявились на «молодую семью»

"Кроме этого, Администрацией города Тюмени осуществляется предоставление жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан (инвалиды и участники ВОВ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой и второй групп и другие), в 2012 году всего им предоставлено 338 жилых помещений, что почти в 2 раза выше значения прошлого года (в 2011 году – 170 жилых помещений)", - сообщается в Отчете.