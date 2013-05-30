nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В 2013 году уже более 6 тысяч семей заявились на «молодую семью»

30 мая 2013, 11:01
В 2012 году участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» признаны более 6 тысяч семей. Количество молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году, также составило более 6 тысяч.

В 2012 году участниками программы «Обеспечение жильем молодых семей» признаны более 6 тысяч семей. Количество молодых семей, изъявивших желание получить социальную выплату в 2013 году, также составило более 6 тысяч. Такие данные приводятся в Отчете о результатах деятельности Администрации города Тюмени за 2012 год.

Тем не менее, списки участников «молодой семьи» еще не утверждены, так как прием документов продолжается до 1 августа.

Федеральная целевая программа «Жилище», в рамках которой действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», сейчас утверждена на 2011-2015 годы. Напомним, программа в Тюменской области успешно реализуется с 2006 года. Ежегодно желающих получить жилищную субсидию все больше.

С 2012 года у участников программы появилась возможность подать заявку на участие в программе через Интернет, а также оформлять документы с использованием нового сервиса «Электронная очередь», позволяющего отслеживать их продвижение в режиме реального времени. Услугой воспользовались около 500 граждан.

"Кроме этого, Администрацией города Тюмени осуществляется предоставление жилых помещений по договорам социального найма отдельным категориям граждан (инвалиды и участники ВОВ, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, инвалиды первой и второй групп и другие), в 2012 году всего им предоставлено 338 жилых помещений, что почти в 2 раза выше значения прошлого года (в 2011 году – 170 жилых помещений)", - сообщается в Отчете.

#Новости#Молодая семья#Ветхое жилье#Жилищные программы#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25