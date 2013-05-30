Тюмень пополнил бизнес-центр «Капиталъ»

В отделке применены самые передовые и необычные для Тюмени материалы и технологии, так, например, в здании установлены шумопоглощающие потолки, на полу уложена виниловая плитка с кварцевым песком, в качестве перегородок использованы французские облегченные стеклянные перегородки. Фасадная часть здания полностью облицована природным материалом «травертин», который мы привезли специально для бизнес-центра из Армении. Травертин – это промежуточный материал между известняком и мрамором, из него построено множество зданий, в частности травертин использовался еще при строительстве Колизея. Это благородный, красивого природного оттенка материал, он прочный и крепкий, можно сказать на века.