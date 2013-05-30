Тюмень пополнил бизнес-центр «Капиталъ»

В Тюмени завершено строительство бизнес-центра «Капиталъ». Здесь имеются подземные и надземные парковки, и поскольку это здание расположено в самом центре города очень удобно для различных видов бизнеса.
Строительство трехэтажного здания площадью 1 500 квадратных метров по улице Сакко началось в 2012 году и сейчас уже выставлено на продажу. По информации застройщика, у центра 20 подземных и 20 наземных парковочных мест.
«Первоначально в бизнес-центр планировался переезд части подразделений «ТИС», но после тщательного мониторинга рынка коммерческой недвижимости и получения ряда экспертных заключений, мы поняли, что в городе практически свободна ниша деловых центров в пределах 1 500 квадратных метров, а спрос на такие помещения есть. Поэтому было решено вывести объект на рынок, сейчас он выставлен на продажу. Считаем, что данное предложение будет интересно солидной компании с хорошей репутацией, желающей подчеркнуть свой статус качественно новым офисом в престижной части города, - говорит коммерческий директор застройщика - ГК «ТИС» Светлана Утешева.
Здание, по ее мнению, однозначно оценят те компании, которым важны удобство, комфорт, большие пространства для жизни, много света, много воздуха – именно поэтому в бизнес-центре запланировано помещение под кафе (собственную столовую), тренажерный зал, зоны релакса, переговорные зоны. Дизайн-проект объекта и его интерьерные решения полностью продуманы и реализованы дизайн-бюро «Декор».
В отделке применены самые передовые и необычные для Тюмени материалы и технологии, так, например, в здании установлены шумопоглощающие потолки, на полу уложена виниловая плитка с кварцевым песком, в качестве перегородок использованы французские облегченные стеклянные перегородки. Фасадная часть здания полностью облицована природным материалом «травертин», который мы привезли специально для бизнес-центра из Армении. Травертин – это промежуточный материал между известняком и мрамором, из него построено множество зданий, в частности травертин использовался еще при строительстве Колизея. Это благородный, красивого природного оттенка материал, он прочный и крепкий, можно сказать на века.
«Мы сами ему присвоили бы бизнес-центру «Капиталъ» класс «А», но пока еще думаем над вопросом, классифицировать ли его», - прокомментировала ведущий специалист по рекламе и PR ГК «ТИС» Светлана Гуляницкая.