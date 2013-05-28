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Самая дорогая «однушка» - 9 млн рублей

28 мая 2013, 09:50
Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Тюмени продолжает держаться в районе 60 тысяч рублей. Самый доступный квадратный метр однокомнатной квартиры выставлен на продажу за 50 042 рубля в районе ДОКа «Красный Октябрь».

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Тюмени продолжает держаться в районе 60 тысяч рублей. Самый доступный квадратный метр однокомнатной квартиры выставлен на продажу за 50 042 рубля в районе ДОКа «Красный Октябрь». Такие данные приводятся в статистике цен портала dom72.ru.

Средняя стоимость квадратного метра «однушки» в районе Тарманы на вторичном рынке составляет на 27 мая 2013 года 53 799 рублей, в районе улицы Воровского – 58 527 рублей, а в МЖК и Югре более 59 тысяч рублей. Традиционно самыми дорогими остаются квартиры в центре – 72 447 рублей за метр.

Самая дорогая однокомнатная квартира на портале предлагается в центре города по улице Володарского, 26. Ее площадь 69 квадратных метров, а цена 9 млн 180 тысяч рублей. «Элитный дом, дизайнерский ремонт, 1 квартира на площадке, потолки 3,4 метра, ванна 9 квадратных метров, кухня - 16, прихожая с большим окном (16 квадратных метров), комната с лоджией – 26 метров. Закрытый двор, барбекю, автостоянка, охрана», - сообщает в описании квартиры риэлтор. Эта квартира действительно существует в продаже по такой цене, подтвердила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Удачный выбор» Наталья.

Фото Яндекс.Карты

#Новости#Цены на квартиры#Вторичный рынок#Недвижимость#Женя#Общество
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