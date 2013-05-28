Самая дорогая «однушка» - 9 млн рублей

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке Тюмени продолжает держаться в районе 60 тысяч рублей. Самый доступный квадратный метр однокомнатной квартиры выставлен на продажу за 50 042 рубля в районе ДОКа «Красный Октябрь». Такие данные приводятся в статистике цен портала dom72.ru.
Средняя стоимость квадратного метра «однушки» в районе Тарманы на вторичном рынке составляет на 27 мая 2013 года 53 799 рублей, в районе улицы Воровского – 58 527 рублей, а в МЖК и Югре более 59 тысяч рублей. Традиционно самыми дорогими остаются квартиры в центре – 72 447 рублей за метр.
Самая дорогая однокомнатная квартира на портале предлагается в центре города по улице Володарского, 26. Ее площадь 69 квадратных метров, а цена 9 млн 180 тысяч рублей. «Элитный дом, дизайнерский ремонт, 1 квартира на площадке, потолки 3,4 метра, ванна 9 квадратных метров, кухня - 16, прихожая с руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Удачный выбор» Наталья.
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