Самая дорогая «однушка» - 9 млн рублей

Самая дорогая однокомнатная квартира на портале предлагается в центре города по улице Володарского, 26. Ее площадь 69 квадратных метров, а цена 9 млн 180 тысяч рублей. «Элитный дом, дизайнерский ремонт, 1 квартира на площадке, потолки 3,4 метра, ванна 9 квадратных метров, кухня - 16, прихожая с большим окном (16 квадратных метров), комната с лоджией – 26 метров. Закрытый двор, барбекю, автостоянка, охрана», - сообщает в описании квартиры риэлтор. Эта квартира действительно существует в продаже по такой цене, подтвердила руководитель отдела продаж агентства недвижимости «Удачный выбор» Наталья.