Житель Кулаково похитил керамзитоблоки в счет зарплаты

Экс-работник похитил у компании стройматериалы на сумму 14 тысяч рублей, так как работодатель, по мнению похитителя, не в полном объеме выплатил ему зарплату.
Заявление о краже керамзитобетонных блоков, принадлежащих ПКФ «Луговое – Стройиндустрия», поступило в Межмуниципальный отдел МВД России «Тюменский» 24 мая. Практически сразу вор был задержан.
Как было установлено стражами правопорядка, стройматериалы незаконно присвоил себе 23-летний житель села Кулаково, ранее работающий в организации по найму. В ходе обыска похищенные стройматериалы были изъяты и возвращены законному владельцу.
«Задержанный не стал отрицать причастности к совершению преступления и пояснил, что совершил кражу по причине того, что работодатель, по его мнению, не в полном объеме выплатил ему заработную плату», - сообщает пресс-служба МО МВД РФ «Тюменский».
В настоящее время в отношении ранее не судимого водителя возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража). За совершенное правонарушение мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.