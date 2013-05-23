Победи – дом получи! До конца регистрации осталось 2 дня

В Тюмени мероприятие проводится ежегодно и уже стало приятной традицией. В этом году уже в четвертый раз «Поревит» устроит праздник! Приглашаем семейные команды из трех человек. Для участия в чемпионате будут выбраны пять семей путем жеребьевки среди всех зарегистрированных.