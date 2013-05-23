Победи – дом получи! До конца регистрации осталось 2 дня

Строить из стеновых материалов завода «Поревит» легко и быстро! Это докажут участники IV Открытого городского Чемпионата по строительству в Тюмени.
Победитель получит главный приз - сертификат на приобретение стеновых материалов «Поревит» для строительства своего дома на сумму 100 000 рублей.
25 мая в 12.00 у Цирка на Цветном бульваре развернется грандиозная стройка. Семьи, предварительно зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе, будут возводить элементы стен из силикатных блоков, строить фигуры из кирпича и соревноваться за главный приз.
В Тюмени мероприятие проводится ежегодно и уже стало приятной традицией. В этом году уже в четвертый раз «Поревит» устроит праздник! Приглашаем семейные команды из трех человек. Для участия в чемпионате будут выбраны пять семей путем жеребьевки среди всех зарегистрированных.
Задача каждой команды – за отведенное время выложить стену из материалов с соблюдением технологического процесса и творчески презентовать построенную фигуру.
После «финишного свистка» конкурсная комиссия осмотрит объект каждой команды и оценит качество работы.
Все команды, прошедшие в финал получат ценные призы для строительства дома! Участники с самыми активными болельщиками имеют больше шансов на победу! Среди зарегистрировавшихся участников, но не вошедших в состав пяти основных команд, состоится конкурс, им предоставится право проголосовать за одну из команд, которая, по их мнению, победит в Чемпионате. Самому удачливому достанется специальный приз!
И не надо бояться того, что образование или опыт не позволяют вам участвовать в конкурсе – из материалов «Поревит» строить быстро и легко! Кроме того, к каждой команде будет прикреплен мастер-каменщик для оказания профессиональной помощи.
Посетителей ждет развлекательная программа и подарки. Самому удачливому достанется специальный приз! Для маленьких гостей - выступление артистов и розыгрыш билетов в Цирк на новую программу "Морские звезды"!
Регистрация участников, программа мероприятия, условия участия на сайте: www.porevit.ru и по телефону (3452) 500-605. Срок регистрации: с 10 апреля по 24 мая 2013г. (включительно).
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