Дольщики 7 долгостроев ждут свои квартиры

По данным Главного управления строительства Тюменской области, в списке долгостроев сегодня 7 объектов. Это два дома, по которым ведется экспертиза, на Герцена-Камышинской и Ленина-Кирова, жилой дом по улице Топчева-Аржанова-Стройтелей-Академика Сахарова (застройщик – ЗАО «Стройимпульс»), многоэтажка на Малиновского (ЗАО «ЗапсибСтройСервис»), а также 4-я очередь дома на Войновке (ООО «Сиб-Строй») и другие.