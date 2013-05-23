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Дольщики 7 долгостроев ждут свои квартиры

23 мая 2013, 17:30
По состоянию на май в Тюмени 7 проблемных многоквартирных домов, где задействованы средства дольщиков. По другим данным, число домов, сроки ввода которых отодвинуты, доходит до 15.

Сегодня на заседании постоянной комиссии директор департамента градостроительной политики Олег Ковтун доложил, что на данный момент порядка 15 домов остаются без разрешения на ввод. «По всем объектам есть разные проблемы, работа по ним ведется «в ручном режиме», - сказал директор департамента.

Вероятно, это те дома, сроки ввода по которым немного отодвинуты.

По данным Главного управления строительства Тюменской области, в списке долгостроев сегодня 7 объектов. Это два дома, по которым ведется экспертиза, на Герцена-Камышинской и Ленина-Кирова, жилой дом по улице Топчева-Аржанова-Стройтелей-Академика Сахарова (застройщик – ЗАО «Стройимпульс»), многоэтажка на Малиновского (ЗАО «ЗапсибСтройСервис»), а также 4-я очередь дома на Войновке (ООО «Сиб-Строй») и другие.

По каждому объекту работа ведется в индивидуальном порядке. Еженедельно проводятся совещания, на которых обсуждается ход работ и ищутся варианты решения возникших проблем.

#Новости#Долгострои#Усть-Тегусское месторождение#Олег Ковтун#Недвижимость#Женя#Общество
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