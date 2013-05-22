Хорошие новости из «Восточного-2»

Однако, скоро «Восточный-2» станет еще комфортней для жизни. Хорошей новостью для жителей района стало начало строительства детского сада на 340 мест. Он расположен в районе улиц Широтная – Боровская. В нем предусмотрены просторные игровые комнаты и удобные спальни, комнаты для индивидуальных занятий, а самым большим подарком для детей и их родителей станет бассейн.