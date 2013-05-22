Хорошие новости из «Восточного-2»

В молодом, динамично развивающемся микрорайоне «Восточный-2» Группа компаний «Меридиан Констракшн» реализует два проекта – дом «На Широтной» (недавно дому присвоен адрес ул. Широтная, 217, корпус 1) и дом «В Восточном-2» (улица Боровская, 33, расположен во дворе за гипермаркетом «О’КЕЙ»)*.
Значительным преимуществом для будущих новоселов является инфраструктура района. Рядом расположены детский сад № 25, две школы - № 59 и 72. В шаговой доступности – магазины, кафе, салоны красоты, центры услуг, зеленый бульвар им. Бориса Щербины и гипермаркет «О’КЕЙ». Отличным местом для досуга является и расположенная рядом база отдыха «Пруд Лесной».
Однако, скоро «Восточный-2» станет еще комфортней для жизни. Хорошей новостью для жителей района стало начало строительства детского сада на 340 мест. Он расположен в районе улиц Широтная – Боровская. В нем предусмотрены просторные игровые комнаты и удобные спальни, комнаты для индивидуальных занятий, а самым большим подарком для детей и их родителей станет бассейн.
«Проектирование этого детского сада было выполнено еще в прошлом году, а в апреле 2013 года были начаты работы по строительству, - комментирует Андрей Басов, заместитель начальника Главного управления строительства Тюменской области, - ввод здания в эксплуатацию планируется в сентябре 2014 года».
По соседству с садом планируется и строительство школы на 1,5 тысячи мест.
На улице Боровской будет также возведен православный храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Эскиз проекта будущего храма и документы на выделение земли уже подготовлены, строительство начнется в ближайшие месяцы.
Еще одним несомненным плюсом района станет и новый зеленый сквер с красивым названием «Серебряные ключи», который будет разбит между улицами Энергостроителей и Широтной в ближайшие два-три года.
«Все новые объекты будут расположены рядом с нашими домами, - отмечает Елена Третникова, начальник отдела продаж ООО «Меридиан Констракшн», - более того, из окон дома «На Широтной» будет открываться отличный вид и на детсад, и на храм, поэтому детский смех и приятный колокольный звон будут наполнять уютом и теплом жизнь наших новоселов».
Кстати, жилой дом «На Широтной» будет введен в эксплуатацию уже в июне 2013 года, а строительная готовность 9-этажного кирпичного дома «В Восточном-2» составляет около 70%.
По всем вопросам приобретения квартир в этих домах можно обращаться в офис компании «Меридиан Констракшн» (ул. Советская, 51/1, БЦ «Ермак», 7-й этаж, тел. (3452) 52-92-52). Специалисты компании уверены, что выбор, сделанный в пользу квартиры в хорошем районе Тюмени, обеспечит вам настоящий жизненный комфорт на долгие годы!
*С проектными декларациями строящихся объектов можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».
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