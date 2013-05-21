Жилье бюджетникам: 20% участников программы-2013 приобрели жилье

Об этом в эфире телепередачи «Утро с Вами» 20 мая заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Басов. Он напомнил, что за 2011-2012 годы уже реализовали свое право на приобретение жилья 1597 человек – работники бюджетной сферы Тюмени и Тобольска. Тем не менее, уточнил, что сложность в приобретении жилья есть. Тем не менее, на рынке есть жилье, которое бюджетники могут приобрести. Практически 80% участников приобретают жилье на вторичном рынке, оставшиеся – на первичном (при условии, чтобы это жилье было со степенью готовности не менее 70%), - уточнил чиновник.