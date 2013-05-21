Жилье бюджетникам: 20% участников программы-2013 приобрели жилье

Об этом в эфире телепередачи «Утро с Вами» 20 мая заместитель начальника главного управления строительства Тюменской области Андрей Басов. Он напомнил, что за 2011-2012 годы уже реализовали свое право на приобретение жилья 1597 человек – работники бюджетной сферы Тюмени и Тобольска. Тем не менее, уточнил, что сложность в приобретении жилья есть. Тем не менее, на рынке есть жилье, которое бюджетники могут приобрести. Практически 80% участников приобретают жилье на вторичном рынке, оставшиеся – на первичном (при условии, чтобы это жилье было со степенью готовности не менее 70%), - уточнил чиновник.
Напомним, субсидия на каждого бюджетника составляет 400 тысяч рублей. Плюс к этому 100 тысяч рублей на каждого ребенка, не достигшего 18 лет. Можно также получить займ под 1% до 1 млн рублей на 10 лет. Если в течение этих 10 лет рождается еще один ребенок, то займ погашается еще на 200 тысяч рублей. Кроме того, никто не запрещает обращаться в коммерческие структуры, банки, где взять кредит.
Чтобы стать участником программы, необходимо 10 лет проработать в бюджетной организации. «И, что самое важное, вас должен выбрать коллектив», - рассказал Андрей Басов. До марта каждого года департаментом формируются списки, после чего выдаются сертификаты. Если человек по месту работы признан нуждающимся, то документов от него минимум. После реализации программы человек должен проработать на предприятии еще 5 лет.
Жилищная программа для работников бюджетной сферы действует уже 2 года. По информации Андрея Басова, на ее реализацию средства в бюджете заложены до 2015 года, а дальше возможны какие-то изменения в программе.