nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Владельцы квартир-гостиниц не спешат платить налоги

20 мая 2013, 12:18
Владельцы квартир-гостиниц и посуточного жилья не спешат подавать налоговые декларации и вводят в заблуждение граждан, размещая рекламу от лица гостиницы, иногда лишая клиентов предполагаемого сервиса.

Квартиры, сдаваемые в аренду для временного проживания граждан и приезжих, как «домашние гостиницы», «квартиры-гостиницы» и т.п., по сути, являются квартирами, сдаваемыми в аренду физическими лицами, не имеющими на организацию данного вида деятельности законного основания (регистрации в виде юридического лица). Стоит отметить, что этот вид деятельности не требует дополнительных инвестиционных и налоговых затрат в отличие от гостиничных предприятий города, что, во-первых, создает неравные конкурентные преимущества, а во-вторых, ведет к снижению налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы РФ. Об этом велся разговор на круглом столе, посвященном деятельности «квартир-гостиниц» на территории города 17 мая.

В мероприятии принимали участие представители городской Думы, УФМС, УФАС, УФНС по Тюменской области, органов исполнительной власти, администрации г. Тюмени и крупных отелей.

За прошлый год декларации по налогу на доход физических лиц с указанием дохода от сдачи в наем жилых помещений самостоятельно представили только 14 налогоплательщиков, являющихся физическими лицами.

В рамках обсуждения был отмечен и тот факт, что основной направленностью гостиничной услуги является оказание качественного сервиса, повышающего статус как предприятия, так и региона в целом. Многие объекты размещения рекламируют себя на рынке как гостиницы, чем вводят в заблуждение потенциальных гостей нашего города, рассчитывающих на получение не только места размещения, но и соответствующего сервиса, сообщает департамент инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.

Отдельно было сказано и о том, что данные организации пренебрегают процедурой обязательного регистрационного учета граждан (в том числе иностранных граждан и лиц без гражданства) по месту пребывания в «квартирах-гостиницах», что нарушает нормы законодательства РФ.

В завершение участниками круглого стола был определен перечень мер по решению вопросов, обсуждаемых в рамках мероприятия.

#Новости#Налоги#Гостиницы#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25