Владельцы квартир-гостиниц не спешат платить налоги

Квартиры, сдаваемые в аренду для временного проживания граждан и приезжих, как «домашние гостиницы», «квартиры-гостиницы» и т.п., по сути, являются квартирами, сдаваемыми в аренду физическими лицами, не имеющими на организацию данного вида деятельности законного основания (регистрации в виде юридического лица). Стоит отметить, что этот вид деятельности не требует дополнительных инвестиционных и налоговых затрат в отличие от гостиничных предприятий города, что, во-первых, создает неравные конкурентные преимущества, а во-вторых, ведет к снижению налоговых поступлений во все уровни бюджетной системы РФ. Об этом велся разговор на круглом столе, посвященном деятельности «квартир-гостиниц» на территории города 17 мая.