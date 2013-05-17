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Специалист РАН «Этажи» - сертифицированный аналитик

17 мая 2013, 11:00
Специалистов - сертифицированных аналитиков в Тюмени около десятка. В этом месяце комиссия Российской Гильдии Риэлторов по аттестации аналитиков рынка недвижимости присвоила такое звание специалисту РАН «Этажи».

Специалистов - сертифицированных аналитиков в Тюмени около десятка. В этом месяце комиссия Российской Гильдии Риэлторов по аттестации аналитиков рынка недвижимости присвоила звание сертифицированного аналитика специалисту регионального агентства недвижимости «Этажи».

По информации агентства, Елена Ершова работает в федеральной риэлторской компании «Этажи», регулярно публикует подробные обзоры различных типов недвижимости Тюмени и области, а также проводит оценку эффективности инвестиционных проектов на рынке. Для компании сертификат сотрудницы - повод для гордости.

Отметим, что к сертификации допускаются физические лица, прошедшие обучение по специализированной программе, рекомендованной комитетом, и имеющие практический опыт в области анализа рынка недвижимости и консалтинга не менее 1 года.

#Новости#Риэлтерский бизнес#Этажи#Недвижимость#Женя#Общество
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