Специалист РАН «Этажи» - сертифицированный аналитик

Специалистов - сертифицированных аналитиков в Тюмени около десятка. В этом месяце комиссия Российской Гильдии Риэлторов по аттестации аналитиков рынка недвижимости присвоила звание сертифицированного аналитика специалисту регионального агентства недвижимости «Этажи».
По информации агентства, Елена Ершова работает в федеральной риэлторской компании «Этажи», регулярно публикует подробные обзоры различных типов недвижимости Тюмени и области, а также проводит оценку эффективности инвестиционных проектов на рынке. Для компании сертификат сотрудницы - повод для гордости.
Отметим, что к сертификации допускаются физические лица, прошедшие обучение по специализированной программе, рекомендованной комитетом, и имеющие практический опыт в области анализа рынка недвижимости и консалтинга не менее 1 года.