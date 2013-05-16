В Тюмени начали строить школу № 16

Сейчас строители зашли на площадку и уже несколько дней продолжают работы по установке строительного забора. По последнему проекту на Парфенова, 19 построят школу вместимостью 1100 учебных мест. По информации Главного управления строительства Тюменской области, здание будет переменной этажности от 2 до 4 этажей. Учебная зона, разделенная на блоки для начальной, средней и старшей школы, будет отделена от общешкольного пространства. В блоке первой ступени образования (1—4 классы) расположатся 16 классов, лингафонный кабинет, игровые комнаты и спальные помещения для групп продленного дня. Здесь же будут расположены классы для дополнительных занятий, библиотека, гимнастический зал, детский центр и другие кабинеты. Блок второй и третьей ступеней образования, где будут учиться школьники 5—11 классов, вместит в себя 28 классов, по две лаборатории химии и физики, кабинет биологии с лаборантской, лингафонные кабинеты и другие специализированные классы. Актовый зал школы будет способен вместить до 650 человек, а столовая будет рассчитана на 550 посадочных мест. Отдельно согласно проекту выделен медицинский блок.