В Тюмени начали строить школу № 16

Вокруг территории, где когда-то размещалась гимназия № 16, появился строительный забор. Генподрядчик ООО «ТюменьСтройПроект» уже установил строительный вагончик и начал подготовительные работы.
Напомним, в ноябре 2010 года администрация Тюмени издала распоряжение о сносе муниципальной гимназии №16, расположенной по ул. Парфенова,19, определив ее как здание в аварийном состоянии. Здание образовательного учреждения вскоре снесли, «расселив» учащихся по трем другим школам города.
Затем долгое время велась работа по разработке проектной документации. Она несколько раз менялась. И вот очередной измененный проект новостройки проходил экспертизу еще летом 2012 года. Уже тогда тюменцам обещали вскоре начать строительство. Но экспертизу проект не прошел, а следующий подрядчик по разработке документации затянул сроки работ. Так, только в марте 2013 на заседании постоянной комиссии Тюменской городской Думы по градостроительству доложили, что проектно-сметная документация к объекту школы № 16 готова. И только 6 апреля с предприятием ООО «ТюменьСтройПроект» был заключен государственный контракт.
Сейчас строители зашли на площадку и уже несколько дней продолжают работы по установке строительного забора. По последнему проекту на Парфенова, 19 построят школу вместимостью 1100 учебных мест. По информации Главного управления строительства Тюменской области, здание будет переменной этажности от 2 до 4 этажей. Учебная зона, разделенная на блоки для начальной, средней и старшей школы, будет отделена от общешкольного пространства. В блоке первой ступени образования (1—4 классы) расположатся 16 классов, лингафонный кабинет, игровые комнаты и спальные помещения для групп продленного дня. Здесь же будут расположены классы для дополнительных занятий, библиотека, гимнастический зал, детский центр и другие кабинеты. Блок второй и третьей ступеней образования, где будут учиться школьники 5—11 классов, вместит в себя 28 классов, по две лаборатории химии и физики, кабинет биологии с лаборантской, лингафонные кабинеты и другие специализированные классы. Актовый зал школы будет способен вместить до 650 человек, а столовая будет рассчитана на 550 посадочных мест. Отдельно согласно проекту выделен медицинский блок.
Особой изюминкой школы станет расположенный возле учебного здания спортивно-оздоровительный блок. Он будет состоять из большого и малого спортивных залов, а также зала хореографии и гимнастики. Здание школы и спортивный блок будут связаны между собой теплым переходом на уровне второго этажа.
Согласно утвержденным нормам, все новые строения социального значения должны быть обеспечены приспособлениями для маломобильных групп населения. Так, безбарьерный доступ в здание школы № 16 обеспечат удобные пандусы и специальные лифты.
В соответствии с контрактом, завершить работы по строительству школы должны в 2014 году.