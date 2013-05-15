За «Ямальским» микрорайоном вырастет «Ямальский-2»

Продолжается строительство микрорайона «Ямальский» в Тюмени. Но на этом переселение не заканчивается – для переселения с северных городов строятся еще многоэтажные дома на Московском тракте.
Строительство «Ямальского» в районе МЖК начато в 2011 году. На площадке возводятся 14 панельных и монолитно-каркасных многоэтажных домов для ямальцев, переезжающих на «большую землю» - в рамках программы переселения. Участники программы приглашены в Тюмень для подписания договора и получения ключей.
Новое жилье получат 280 семей - 120 получат ключи от квартир с 13 по 22 мая, еще 160 участников планируется вселить с 22 мая по 7 июня, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Площадь предоставляемых квартир - от 33 до 57 квадратных метров. Процесс приема-передачи квартиры, подписания договоров и вручения ключей с каждой семьей в отдельности Фонд проводит за один день.
В двух домах «Ямальского» микрорайона 278 северян уже получили жилье. Всего в первом этапе программы «Переселение жителей ЯНАО из районов Крайнего Севера» принимают участие 2 682 семьи, почти 2 тысячи квартир уже распределено участникам. В настоящее время распределение квартир продолжается.
Вторым этапом для переселения станет еще комплекс многоэтажных домов. По информации застройщика ОАО «Запсибгазпром», «Ямальский-2» строится на Московском тракте, 8 домов в нем уже передаются Фонду ЯНАО для переселения, а 4 дома будут в свободной продаже (продажи еще не открыты).
Напомним также, что в одном из домов «Ямальского» (МЖК) открыта продажа квартир для всех желающих. На сегодняшний день на реализации остались трехкомнатные квартиры площадями около 73 квадратных метров.