За «Ямальским» микрорайоном вырастет «Ямальский-2»

Новое жилье получат 280 семей - 120 получат ключи от квартир с 13 по 22 мая, еще 160 участников планируется вселить с 22 мая по 7 июня, сообщает пресс-служба губернатора ЯНАО. Площадь предоставляемых квартир - от 33 до 57 квадратных метров. Процесс приема-передачи квартиры, подписания договоров и вручения ключей с каждой семьей в отдельности Фонд проводит за один день.