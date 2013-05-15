Газ в Зайкова должны подать в октябре

В 2012 году были заключены договоры по газификации четырех объектов: в поселке Дорожный, частном секторе в районе Мыс, участка сети по улице Мусы Джалиля и в деревне Зайкова. На эти цели запланировано 9 670 тысяч рублей. В отчете за прошлый год администрации города Тюмени сообщается, что финансирование в отчетном периоде произведено в сумме 798 тысяч рублей (8% от уточненных плановых назначений).