Газ в Зайкова должны подать в октябре

В 2012 году были заключены договоры по газификации четырех объектов: в поселке Дорожный, частном секторе в районе Мыс, участка сети по улице Мусы Джалиля и в деревне Зайкова. На эти цели запланировано 9 670 тысяч рублей. В отчете за прошлый год администрации города Тюмени сообщается, что финансирование в отчетном периоде произведено в сумме 798 тысяч рублей (8% от уточненных плановых назначений).
Объясняют маленький процент исполнения договора тем, что проект газопровода в Зайкова пришлось корректировать, поэтому конкурс на проведение работ по строительству был проведен позже (заключен муниципальный контракт от 10.12.2012 № 16000.12.111 на сумму 3 573 тысячи рублей, срок завершения работ по которому – 01.10.2013). Вторая причина затягивания работ - нарушение сроков выполнения строительно-монтажных работ по газоснабжению п. Мыс, ул. Муссы Джалиля-ГП-1 между домами №№ 56,58 в связи с установлением низких температур воздуха (завершение работ планируется в 2013 году).
Также в 2013 году планируются начать работы по подведению газопровода по улицам Октябрьской в районе домов 1-33 и 67-87, в Утяшево (улица Центральная и Западная), Быкова (улицы Рабочая, Луговая, Титова, пер. Луговой и Школьный), Гилева (улица Пригородная, Профсоюзная, Мостовая, переулок Мостовой), в Березняковском (улицы Березовая, Западная, переулок Березовый) и частный сектор в Воронина.