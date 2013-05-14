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Бывший подрядчик ДК «Нефтяник» похитил более 120 млн рублей

14 мая 2013, 17:05
Руководитель московской фирмы-подрядчика задержан по подозрению в хищении средств, выделенных на реконструкцию «ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко». Он заключен под стражу.

Руководитель московской фирмы-подрядчика задержан по подозрению в хищении средств, выделенных на реконструкцию «ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко». Он заключен под стражу.

Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области совместно с УМВД, прокуратурой и правительством Тюменской области проведена проверка информации о возможном хищении бюджетных средств в ходе исполнения государственных контрактов по реконструкции государственного автономного учреждения культуры Тюменской области «ДК «Нефтяник» имени В.И. Муравленко».

В 2007-2008 годах государственным бюджетным учреждением Тюменской области «Управление капитального строительства» заключены государственные контракты с ООО «Неймар Инжиниринг» (г. Москва) на реконструкцию «ДК «Нефтяник». Из бюджета области был перечислен аванс в соответствии с государственным контрактом, однако работы по объекту до настоящего времени подрядчиком не выполнены, информирует пресс-служба РУФСБ России по Тюменской области.

В результате инициированной Губернатором Тюменской области проверки выявлено хищение бюджетных средств в размере более 120 млн рублей (точная сумма будет установлена в результате следственных действий и судебного разбирательства). Следственным управлением УМВД России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По подозрению в совершении указанного преступления в г. Москве задержан руководитель ООО «Неймар Инжиниринг». Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Региональным управлением ФСБ России по Тюменской области совместно с сотрудниками полиции продолжаются следственно-оперативные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств дела и причастных к хищению лиц.

#Новости#ДК Нефтяник#Недвижимость#Женя#Общество
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