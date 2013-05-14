Бывший подрядчик ДК «Нефтяник» похитил более 120 млн рублей

В результате инициированной Губернатором Тюменской области проверки выявлено хищение бюджетных средств в размере более 120 млн рублей (точная сумма будет установлена в результате следственных действий и судебного разбирательства). Следственным управлением УМВД России по Тюменской области по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По подозрению в совершении указанного преступления в г. Москве задержан руководитель ООО «Неймар Инжиниринг». Ему предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.