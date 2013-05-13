nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Как построить свой дом и выиграть главный приз чемпионата

13 мая 2013, 15:38
Вы еще выбираете материал для строительства дома? Строить из стеновых материалов завода «Поревит» легко и быстро! Это докажут участники IV Открытого городского чемпионата по строительству в Тюмени.

Вы еще выбираете материал для строительства дома? Строить из стеновых материалов завода «Поревит» легко и быстро! Это докажут участники IV Открытого городского чемпионата по строительству в Тюмени.

Главный приз - сертификат на приобретение стеновых материалов «Поревит» для строительства своего дома на сумму 100 000 рублей.

25 мая в 12.00 у цирка на Цветном бульваре развернется грандиозная стройка. Семьи, предварительно зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе, будут возводить элементы стен из силикатных блоков, строить фигуры из кирпича и соревноваться за главный приз. В Тюмени мероприятие проводится ежегодно и уже стало приятной традицией. В этом году уже в четвертый раз «Поревит» устроит праздник!

Приглашаем семейные команды из трех человек. Для участия в чемпионате будут выбраны пять семей путем жеребьевки среди всех зарегистрированных. Задача каждой команды – за отведенное время выложить стену из материалов с соблюдением технологического процесса и творчески презентовать построенную фигуру. После «финишного свистка» конкурсная комиссия осмотрит объект каждой команды и оценит качество работы.

Все команды, прошедшие в финал, получат ценные призы для строительства дома. Больше шансов на победу могут принести командам активные болельщики.

Среди зарегистрированных семей, но не вошедших в состав пяти основных команд, состоится конкурс, у них будет право проголосовать за одну из команд, которая, по их мнению, победит в чемпионате. Самому удачливому достанется специальный приз!

И не надо бояться того, что образование или опыт не позволяют вам участвовать в конкурсе – из материалов «Поревит» строить быстро и легко! Кроме того, к каждой команде будет прикреплен мастер-каменщик для оказания профессиональной помощи.

Не останутся без внимания и зрители. Пока счастливчики осваивают навыки строительства дома, посетителям скучать не придется, их ждет развлекательная программа, конкурсы и подарки.

Следите за новостями!

Регистрация участников, программа мероприятия, условия участия на сайте: www.porevit.ru и по телефону (3452) 500-605.

Срок регистрации: с 10 апреля по 24 мая 2013г. (включительно).

На правах рекламы

Фото из архива

#Новости#Завод Поревит#Конкурсы#Недвижимость#Женя#Общество
Подпишитесь
На трех тюменских пешеходных переходах появились проекционные разметки
Вчера, 15:09
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени за 2 года зимняя резина подорожала на треть
Вчера, 17:37
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
Вчера, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
Вчера, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
Вчера, 17:25