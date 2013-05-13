Как построить свой дом и выиграть главный приз чемпионата

25 мая в 12.00 у цирка на Цветном бульваре развернется грандиозная стройка. Семьи, предварительно зарегистрировавшиеся для участия в конкурсе, будут возводить элементы стен из силикатных блоков, строить фигуры из кирпича и соревноваться за главный приз. В Тюмени мероприятие проводится ежегодно и уже стало приятной традицией. В этом году уже в четвертый раз «Поревит» устроит праздник!