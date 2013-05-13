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Как оформить гараж в собственность

13 мая 2013, 14:24
Чтобы продать, подарить или наследовать гараж и другие хозпостройки, на них нужны документы о собственности. О том, как оформить их в собственность, расскажет специалист Управления Росреестра по Тюменской области.

«Прямая» телефонная линия по теме «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на создаваемые и созданные объекты недвижимости нежилого назначения, в том числе, в упрощённом порядке» состоится 16 мая 2013 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.

Какие документы необходимы для оформления права собственности на баню, гараж, теплицу и прочие хозяйственные постройки, относящиеся к объектам недвижимости нежилого назначения, как зарегистрировать права в упрощенном порядке в рамках действующего закона о «дачной амнистии» № 93-ФЗ, - на эти и другие вопросы ответит начальник отдела государственной регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Нина Ивановна Воронина, информирует пресс-центр ведомства.

#Новости#Гаражи#Муниципальная собственность#Горячая линия#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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