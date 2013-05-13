Как оформить гараж в собственность

Чтобы продать, подарить или наследовать гараж и другие хозпостройки, на них нужны документы о собственности. О том, как оформить их в собственность, расскажет специалист Управления Росреестра по Тюменской области.

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