Как оформить гараж в собственность

«Прямая» телефонная линия по теме «Обеспечение установленного порядка государственной регистрации прав на создаваемые и созданные объекты недвижимости нежилого назначения, в том числе, в упрощённом порядке» состоится 16 мая 2013 года с 11.00 до 12.00 по телефону (3452) 43-28-43.
Какие документы необходимы для оформления права собственности на баню, гараж, теплицу и прочие хозяйственные постройки, относящиеся к объектам недвижимости нежилого назначения, как зарегистрировать права в упрощенном порядке в рамках действующего закона о «дачной амнистии» № 93-ФЗ, - на эти и другие вопросы ответит начальник отдела государственной регистрации прав на объекты недвижимости нежилого назначения Управления Нина Ивановна Воронина, информирует пресс-центр ведомства.