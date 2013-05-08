Вокруг Тюмени чаще продают недострои

Покупка дома – вопрос сложный. Предложения сегодня на рынке достаточно, но половина предложения – недостроенные дома. Об этом рассказал замгенерального директора агентства недвижимости «Адвекс-Т» Аюр Ербактанов.
«Купить дом под Тюменью стремятся миллионов за 5-6, но предложения на рынке – по ценам 8-9 млн и выше, поэтому стоимость при сделке чаще получается средняя – 7-8 миллионов рублей», - говорит специалист. Тем не менее, больше всего предлагается на продажу недостроенных коттеджей и домов. Люди не выдерживают строить дом своими силами и, вложив в них много сил и средств, пытаются продать их. «А дом без окон и под крышей – это еще набор стройматериалов, поэтому запрашиваемые 6-7 млн за него никто не даст», - объясняет специалист.
Чаще покупатели загородных домов не готовы покупать недострои, они настроены на готовый дом с черновой или чистовой отделкой. Тем не менее, есть и люди, уверенные в своих силах и, если цена и состояние строительства вполне устраивает продавца и покупателя, сделка может стать реальностью.
Напомним, если вы все-таки решились купить недостроенный дом, важно грамотно оценить риски. Здесь не нужно полагаться на отзывы продавца, а привлечь специалистов, которые оценят фундаменты, состояние несущих конструкций и кровли и сделают предварительные расчеты о том, сколько средств требуется вложить в недострой, чтобы получить добротный дом.