Вокруг Тюмени чаще продают недострои

«Купить дом под Тюменью стремятся миллионов за 5-6, но предложения на рынке – по ценам 8-9 млн и выше, поэтому стоимость при сделке чаще получается средняя – 7-8 миллионов рублей», - говорит специалист. Тем не менее, больше всего предлагается на продажу недостроенных коттеджей и домов. Люди не выдерживают строить дом своими силами и, вложив в них много сил и средств, пытаются продать их. «А дом без окон и под крышей – это еще набор стройматериалов, поэтому запрашиваемые 6-7 млн за него никто не даст», - объясняет специалист.