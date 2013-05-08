На Широтной – новый дом!

Дом «На Широтной» - именно такое имя было дано дому в начале строительства. Шестнадцатиэтажный «красавец» отлично виден с автомагистрали улица Широтная. Одним из преимуществ дома является его расположение на второй линии вдали от шума городского транспорта. Рядом сосредоточена вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура – детские сады и школы, магазины, предприятия сферы услуг, кафе, а также уютный зеленый сквер и база отдыха «Пруд Лесной», остановочные комплексы для общественного транспорта. В непосредственной близости от дома «На Широтной» расположен современный гипермаркет «О’КЕЙ». Недавно около дома начато строительство детского сада с бассейном на 340 мест, которое будет завершено в сентябре 2014 г. В перспективе рядом с домом планируется строительство церкви, сейчас ведутся подготовительные работы.