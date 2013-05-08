На Широтной – новый дом!

Еще одна запись появилась в адресном реестре города Тюмени – улица Широтная, 217, корпус 1. По этому адресу расположен жилой дом, который возвела Группа компаний «Меридиан Констракшн».
Дом «На Широтной» - именно такое имя было дано дому в начале строительства. Шестнадцатиэтажный «красавец» отлично виден с автомагистрали улица Широтная. Одним из преимуществ дома является его расположение на второй линии вдали от шума городского транспорта. Рядом сосредоточена вся необходимая для комфортного проживания инфраструктура – детские сады и школы, магазины, предприятия сферы услуг, кафе, а также уютный зеленый сквер и база отдыха «Пруд Лесной», остановочные комплексы для общественного транспорта. В непосредственной близости от дома «На Широтной» расположен современный гипермаркет «О’КЕЙ». Недавно около дома начато строительство детского сада с бассейном на 340 мест, которое будет завершено в сентябре 2014 г. В перспективе рядом с домом планируется строительство церкви, сейчас ведутся подготовительные работы.
Стоит отметить, что в доме «На Широтной» компанией «Меридиан Констракшн» специально для оформления мест общего пользования был разработан и воплощен на практике дизайн-проект. Оформление внутридомового пространства выполнено в соответствии с современными тенденциями в гармоничной цветовой гамме. Стены окрашены в приятные светлые тона. На полу – плитка с антискользящим покрытием.
Семейный бюджет будущих жильцов помогут экономить энергоэффективные технологии, уменьшающие расходы на услуги ЖКХ. Они существенно сократят потребление электроэнергии в местах общего пользования. Кроме этого во всех квартирах установлены энергосберегающие окна.
Строительство кирпично-монолитного дома «На Широтной» было начато во втором квартале 2011 года. В соответствии с проектной декларацией ввод в эксплуатацию запланирован на 30 июня 2013 года. Изначально в доме были представлены одно-, двух- и трехкомнатные квартиры с функциональными планировками.
«В настоящее время в доме «На Широтной» не реализованными остались всего 7 квартир, из них 2 двухкомнатные и 5 трехкомнатных. Еще 5 квартир на сегодняшний момент забронированы и вскоре обретут своих хозяев. - комментирует Елена Третникова, начальник отдела продаж ООО «Меридиан Констракшн». – Данные квартиры пользуются повышенным спросом у покупателей, причина этому - готовность объекта. Всех желающих приобрести готовые квартиры в доме «На Широтной», приглашаем в гости! В доме есть демонстрационные квартиры с черновой и чистовой отделкой. Для их посещения необходима предварительная запись по тел. (3452) 52-92-52».
Для справки: Запись о присвоенном адресе занесена в адресный реестр объектов недвижимости городского округа город Тюмень за № 72304000-377-АР. Основание – приказ департамента градостроительной политики Администрации города Тюмени от 05.03.2013 № 377-АР.
С проектной декларацией вышеуказанного объекта можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».
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