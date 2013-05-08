Большое преимущество для покупателей квартир «Меридиан Констракшн»

С 29 апреля 2013 года Банк ВТБ24 продлил действие программы «Ипотека с государственной поддержкой». Это отличная новость для тех, кто намерен решить квартирный вопрос в ближайшее время. Напомним, что данная программа отличается демократичными ставками. Теперь условия программы распространяются на все объекты «Меридиан Констракшн», независимо от срока ввода в эксплуатацию.
«Меридиан Констракшн» - давний партнер ВТБ24, - отмечает Дарья Медведева, управляющий директор по ипотеке РОО «Тюменский» ВТБ24. –«Стоит отметить, что этот застройщик всегда выполняет свои обязательства в срок. Приятно осознавать, что вместе мы помогаем в решении жилищных вопросов тюменцам».
«По данным, полученным за период с начала января 2013 года и до середины апреля 2013 года от общего количества покупателей, которые приобрели квартиры у «Меридиан Констракшн» с использованием кредитных средств банков-партнеров, 40 % воспользовались ипотечными кредитами Банка ВТБ24. Эта цифра отражает востребованность ипотечных продуктов нашего партнера»,– говорит Татьяна Костикова, руководитель группы маркетинга ООО «Меридиан Констракшн». – «Теперь, независимо от выбранного объекта, наши покупатели смогут взять кредит по программе «Ипотека с государственной поддержкой» на наиболее выгодных условиях».
Напомним, компания «Меридиан Констракшн» реализует сегодня несколько строительных проектов в трех районах Тюмени: пять домов жилого квартала «Новый Мыс»в районе Мыса, жилой дом «Добрый»на Лесобазе, дома «В Восточном-2» и «На Широтной»в микрорайоне «Восточный-2»*.
Всем покупателям квартир «Меридиан Констракшн» Банк ВТБ24 предлагает в рамках программы «Ипотека с государственной поддержкой» ставку 11,5% годовых на ипотеку в период после регистрации права собственности. На период строительства ставка по ипотеке составит:
- на квартиры в домах первой очереди ЖК «Новый Мыс (ГП-1, ГП-2, ГП-3, г.Тюмень, р-н д. Матмасы) и в доме «На Широтной» (ГП-224) - 12,0%;
- на квартиры в домах второй очереди ЖК «Новый Мыс (ГП-4, ГП-5, г.Тюмень, р-н д. Матмасы), в домах «В Восточном-2» (г. Тюмень, ул. Боровская, 33) и «Добрый» (г. Тюмень, ул. Домостроителей 22 корп.3) - 12,5 %.
Остальные условия программы: первоначальный взнос от 20% стоимости квартиры, срок кредита – до 30-ти лет, размер кредита от 700 000 до 3 000 000 рублей**. Основной пакет документов: паспорт гражданина РФ, любого второй документ: справки о доходах или копия трудовой книжки. Специально для клиентов «Меридиан Констракшн» срок рассмотрения кредитной заявки составляет всего 2 дня.
Большим преимуществом условий ипотечного кредитования ВТБ24 является то, что при первоначальном взносе не менее 35%, клиент может не подтверждать свой доход, и для подачи заявки необходим только паспорт и второй документ, процентная ставка будет такой же, как при предоставлении полного пакета документов, срок рассмотрения заявки в данном случае составит 1 день.
*С проектными декларациями вышеуказанных объектов можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «новости».
**Подробную информацию об условиях предоставления продуктов банка и тарифах вы можете получить на официальном сайте www.vtb24.ru, по телефону 8 800 100 24-24 (звонок по России бесплатный), а по адресу г. Тюмень, ул. Дзержинского 17. ВТБ24 (ЗАО). Генеральная лицензия Банка России 1623.
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