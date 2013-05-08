Большое преимущество для покупателей квартир «Меридиан Констракшн»

«По данным, полученным за период с начала января 2013 года и до середины апреля 2013 года от общего количества покупателей, которые приобрели квартиры у «Меридиан Констракшн» с использованием кредитных средств банков-партнеров, 40 % воспользовались ипотечными кредитами Банка ВТБ24. Эта цифра отражает востребованность ипотечных продуктов нашего партнера»,– говорит Татьяна Костикова, руководитель группы маркетинга ООО «Меридиан Констракшн». – «Теперь, независимо от выбранного объекта, наши покупатели смогут взять кредит по программе «Ипотека с государственной поддержкой» на наиболее выгодных условиях».