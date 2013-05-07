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У ипотечных должников не отберут квартиры

7 мая 2013, 15:59
Должники по ипотеке, которые по уважительным причинам не смогли загасить долг вовремя, останутся проживать в ипотечных квартирах, но по договору социального найма.

Такой законопроект разработали Депутаты Госдумы.

Квартира в таком случае у должника будет выкупаться государством по актуальной рыночной цене, передает информацию «Российской газеты» irn.ru. Если стоимость жилья будет ниже долга перед банком, власти должны будут компенсировать разницу.

По словам одного из авторов законопроекта депутата Андрея Крутова, выкупать залоговые квартиры предполагается у тех должников, кто не смог погасить кредит из-за болезни, сиротства, безработицы и по другим уважительным причинам. В таком случае, государство приобретает жилье у заемщика, из этих денег выполняются обязательства перед банком, после чего гражданин получает право жить в квартире на условиях социального найма.

При этом, заемщик может в последствии выкупить недвижимость обратно.

#Новости#Ветхое жилье#Ипотека#Долги#Недвижимость#Женя#Общество
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