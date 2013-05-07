У ипотечных должников не отберут квартиры

По словам одного из авторов законопроекта депутата Андрея Крутова, выкупать залоговые квартиры предполагается у тех должников, кто не смог погасить кредит из-за болезни, сиротства, безработицы и по другим уважительным причинам. В таком случае, государство приобретает жилье у заемщика, из этих денег выполняются обязательства перед банком, после чего гражданин получает право жить в квартире на условиях социального найма.