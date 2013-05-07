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Как снизить свой налог на недвижимость

7 мая 2013, 11:00
Два собственника тюменских зданий уже снизили свой будущий налог на недвижимость — пересчитали кадастровую стоимость своих объектов.

Два собственника тюменских зданий уже снизили свой будущий налог на недвижимость — пересчитали кадастровую стоимость своих объектов.

«Владельцы строений поняли, что со здания, стоимость которого достаточно высока по кадастровой стоимости, в 2014 году придется платить немаленький налог на недвижимость, — пояснила руководитель пресс-центра Управления Росреестра по Тюменской области Илона Гимпелевич, — Пользуясь возможностью, они подали заявления на оспаривание кадастровой стоимости». Заказав оценку у специалистов, предоставив их отчеты для комиссий, заявители получили свою выгоду.

В результате рассмотрения заявления об установлении стоимости для объекта незавершенного строительства, было установлено, что его рыночная стоимость определена оценщиком в размере на 75% меньшем, чем его кадастровая стоимость. Во втором случае завышенной на 28% оказалась кадастровая стоимость нежилого здания административно-производственного назначения. Комиссия приняла решение об установлении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости.

А, как известно, кадастровая стоимость — это база для расчета налога на недвижимое имущество, который коснётся каждого из нас. Поэтому каждому необходимо задуматься о том, чтобы при введении налога, нам пришлось платить за пансионат больше, чем за квартиру.

В пресс-центре Управления Росреестра по Тюменской области напоминают, что результаты определения кадастровой стоимости могут быть оспорены в комиссии в течение шести месяцев с даты их внесения в государственный кадастр недвижимости. Таким образом, 25 апреля 2013 года завершен приём заявлений об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости объектов капитального строительства (зданий, строений, сооружений, помещений, квартир). В настоящее время на рассмотрении находится 4 заявления.

В дальнейшем, при несогласии с кадастровой стоимостью объектов недвижимости, заинтересованные лица могут оспорить её путём обращения в арбитражный суд.

#Новости#Налоги#Тюменский росреестр#Недвижимость#Женя#Общество
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