Выбери свой дом за Тюменью

Оценить в сравнении новые поселки, познакомиться с реалиями загородного быта, его плюсами и минусами вы сможете, забронировав место в комфортабельном автобусе. Звоните по телефону 586-176 и записывайтесь в поездку в один из выходных дней. 11мая и 12 мая мая организуется выезд на Московский и Ирбитский тракты, 18 и 19 мая – на Старотобольский, Велижанский, или Ялуторовский тракты.