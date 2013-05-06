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Выбери свой дом за Тюменью

6 мая 2013, 12:49
В мае открывается четвертый сезон экскурсий по тюменским трактам для тех, кто мечтает переехать за город.

Серия практических поездок «Дорога к дому» помогает покупателям загородной недвижимости узнать больше об истории, экологии и инфраструктуре популярного загородного направления. В программе выезда – презентации коттеджных поселков и заезд в крупные деревни, общение с девелоперами, экологами, краеведами, строителями-практиками, администрацией района.

Оценить в сравнении новые поселки, познакомиться с реалиями загородного быта, его плюсами и минусами вы сможете, забронировав место в комфортабельном автобусе. Звоните по телефону 586-176 и записывайтесь в поездку в один из выходных дней. 11мая и 12 мая мая организуется выезд на Московский и Ирбитский тракты, 18 и 19 мая – на Старотобольский, Велижанский, или Ялуторовский тракты.

Организаторы экскурсий – профильные медиа, «Квартирный вопрос», журнал «Свой дом» и сайт Затюмень.

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#Новости#Дорога к дому#Загородные поселки#Загородная недвижимость#Недвижимость#Женя#Общество
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