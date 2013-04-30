За квартирой - в майские праздники!

«Наличие свободного времени, хорошее настроение и солнечная погода: почему бы к этим плюсам не добавить еще один – комфортный выбор квартиры?- говорит Елена Третникова, начальник коммерческого отдела ООО «Меридиан Констракшн». – «2, 3, 10 и 11 мая Вас ждут в нашем демонстрационном офисе рядом со стройплощадкой ЖК «Новый мыс» по улице Академика Сахарова.