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За квартирой - в майские праздники!

30 апреля 2013, 12:43
Компания «Меридиан Констракшн» предлагает выбрать квартиру в майские праздники.

Компания «Меридиан Констракшн» предлагает выбрать квартиру в майские праздники.

«Наличие свободного времени, хорошее настроение и солнечная погода: почему бы к этим плюсам не добавить еще один – комфортный выбор квартиры?- говорит Елена Третникова, начальник коммерческого отдела ООО «Меридиан Констракшн». – «2, 3, 10 и 11 мая Вас ждут в нашем демонстрационном офисе рядом со стройплощадкой ЖК «Новый мыс» по улице Академика Сахарова.

В демонстрационном офисе Вы сможете ознакомиться со всеми проектами компании – пять домов ЖК «Новый мыс», дом «Добрый», дома «На Широтной» и «В Восточном-2», а также выбрать и забронировать квартиру.

Посетив демонстрационный офис компании «Меридиан Констракшн» в праздники, Вы сможете лично оценить качество строительства и планировочные решения. Специалист даст полную консультацию по всем интересующим вопросам. Вы сможете посмотреть один из вариантов обустройства своей будущей уютной квартиры и оценить качество отделки, посетив демонстрационные квартиры, расположенные в доме ГП- 2 жилого квартала «Новый мыс». В их числе есть квартиры с чистовой отделкой и полностью меблированная квартира.

Всех, кто интересуется покупкой квартиры, ждем в нашем демонстрационном офисе, расположенном на улице Академика Сахарова рядом со строительной площадкой ЖК «Новый мыс» 2, 3, 10 и 11 мая с 10.00 до 16.00. Для комфортного посещения демонстрационного офиса рекомендуется предварительно записаться к специалисту по телефону (3452) 52-92-52 или отправить заявку на просмотр с официального сайта компании www.meridian72.ru.

Коллектив компании «Меридиан Констракшн» поздравляет тюменцев с наступающими праздниками – Днем весны и труда и Днем победы! Счастья, здоровья и благополучия Вашим семьям!

С проектными декларациями вышеуказанных объектов можно ознакомиться на сайте www.meridian72.ru в разделе «Новости».

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