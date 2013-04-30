Строительному управлению нужны кадры

В соответствии с конкурсом, в кадровый резерв ГУС Тюменской области требуются главные специалисты для работы в управлении правового обеспечения, управлении транспорта и дорожного хозяйства, управлении градостроительной политики и управлении жилищной политики. Кроме того, объявлен конкурс на включение в кадровый резерв на должность заместителя начальника отдела формирования и мониторинга программы дорожных работ.