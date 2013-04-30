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Строительному управлению нужны кадры

30 апреля 2013, 12:00
Главное управление строительства Тюменской области объявило конкурс на включение в кадровый резерв на должности государственной гражданской службы Тюменской области.

В соответствии с конкурсом, в кадровый резерв ГУС Тюменской области требуются главные специалисты для работы в управлении правового обеспечения, управлении транспорта и дорожного хозяйства, управлении градостроительной политики и управлении жилищной политики. Кроме того, объявлен конкурс на включение в кадровый резерв на должность заместителя начальника отдела формирования и мониторинга программы дорожных работ.

Прием документов на включение в кадровый резерв продлится до 20 мая 2013 года. С квалификационными требованиями к участникам конкурса и необходимыми документами можно ознакомиться здесь.

#Новости#Кадровый состав#Усть-Тегусское месторождение#Недвижимость#Женя#Общество
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