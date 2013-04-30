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Списки участников «Молодой семьи» еще не утверждены

30 апреля 2013, 10:18
На встрече с молодыми семьями специалисты департамента имущественных отношений пояснили, как стать участником одноименной программы.

Откликнулись на предложение обсудить программу «обеспечение жильем молодых семей» меньше десятка человек.

Разговор начался с доклада специалиста ТюмГУ ИПЭУ Виктории Уколовой. Она пояснила, что такое собственность семьи, как она делится при расторжении брака, и почему сожителям, не пожелавшим оформить свои отношения, нельзя участвовать в программе.

Представитель департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Ольга Викторовна напомнила, что федеральная целевая программа «Жилище», в рамках которой действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», сейчас утверждена на 2011-2015 годы. Участниками программы могут стать семьи, членам которых не более 35 лет, зарегистрированные в Тюмени (разрешается одному супругу быть зарегистрированным в области) с российским гражданством и нуждающиеся в жилплощади.

Нуждаемость определяется из собственной жилплощади семьи, в которой должно быть не менее 15 квадратных метров на человека.

Документы на участие в программе будущего года можно сдать до 1 августа 2013 года на Олимпийской, 9 (здесь же можно получить консультацию об участии). Списки-2013, по информации департамента, еще не сформированы.

Гости мероприятия задали несколько вопросов: о регистрации членов семьи, о рассчитываемой площади, о том, как узнать, в какой список - основной или резервный – попала семья. На что представитель департамента имущественных отношений отвечала, ссылаясь на законы и постановления, в основном, предлагая прийти на консультацию в департамент.

Прием документов для молодых семей осуществляется:

- в порядке живой очереди (организована выдача талонов электронной очереди с указанием номера в очереди и времени ожидания);

- по предварительной записи через "Личный кабинет" на сайте «Государственные и муниципальные услуги Тюменской области» (http://lk.admtyumen.ru/);

- по почте заказным почтовым оправлением с уведомлением о вручении, при этом копии документов должны быть нотариально заверены по желанию заявителя. Датой подачи заявления на участие в подпрограмме считается дата, указанная на почтовом штемпеле почтового отделения отправителя.

Перед тем как приехать подавать документы, можно также посмотреть на сайте администрации, как много людей в данный момент находится в зале.

#Новости#Молодая семья#Недвижимость#Женя#Общество
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