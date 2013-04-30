Списки участников «Молодой семьи» еще не утверждены

Представитель департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Ольга Викторовна напомнила, что федеральная целевая программа «Жилище», в рамках которой действует подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей», сейчас утверждена на 2011-2015 годы. Участниками программы могут стать семьи, членам которых не более 35 лет, зарегистрированные в Тюмени (разрешается одному супругу быть зарегистрированным в области) с российским гражданством и нуждающиеся в жилплощади.