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Для переселения из ветхого приобретут 181 квартиру

29 апреля 2013, 11:51
Списки граждан, живущих в Тюменском районе, которым необходимо переселение, уже формируются. В 2013 году в рамках реализации мероприятий по переселению из ветхого и аварийного жилья в районе планируется приобрести 181 квартиру.

Вопрос реализации на территории района приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» обсуждался в администрации Тюменского района на прошлой неделе.

Одним из самых значимых на ближайшие годы станет вопрос о переселении людей из ветхих и аварийных домов, сообщает районное управление информационной политики. Напомним, в начале апреля в поселке Богандинском торжественно получили ключи от новых квартир участники программы – работники бюджетной сферы и граждане, переселяющиеся из ветхого и аварийного жилья. До этого новые квартиры получили жители поселка Яр. В текущем году еще в ряде муниципальных образований ожидаются новоселья.

Актуальным на заседании стал вопрос приобретения квартир у застройщиков на начальном этапе, до того, как они будут куплены физическими лицами.

«Для реализации процесса необходимо заключать с застройщиком определенные соглашения, но, как показывает практика, это не может помешать застройщику, в случае выгодного предложения, продать квартиры раньше, чем на них будут выделены деньги по программе», - комментирует заместитель главы района Владимир Шевченко. Было решено взять этот вопрос на контроль и вести предварительные переговоры с застройщиками, постоянно отслеживая количество продаваемых квартир.

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