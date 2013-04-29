Для переселения из ветхого приобретут 181 квартиру

«Для реализации процесса необходимо заключать с застройщиком определенные соглашения, но, как показывает практика, это не может помешать застройщику, в случае выгодного предложения, продать квартиры раньше, чем на них будут выделены деньги по программе», - комментирует заместитель главы района Владимир Шевченко. Было решено взять этот вопрос на контроль и вести предварительные переговоры с застройщиками, постоянно отслеживая количество продаваемых квартир.