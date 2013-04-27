Не все заявленные дома будут ремонтировать

Депутаты обсуждали суммы, запрашиваемые на ремонт, есть мнение, что отчасти цифры взяты «с потолка», вовсе не просчитанные, не обоснованные. «В этом году мы поломали все УК и обязали их подготовить проектную документацию. Они, скорее всего, привлекают дополнительные компании для разработки. И я думаю, в этом и кроется одна из причин, почему возросла стоимость выполнения работ по капитальному ремонту», - рассуждал Васюков.