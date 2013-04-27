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Не все заявленные дома будут ремонтировать

27 апреля 2013, 10:21
Из 320 многоквартирных домов, поставленных на капитальный ремонт в 2013 году, начались работы в 38. Документацию на проведение работ сдали лишь управляющие компании 260 домов.

Об этом на заседании постоянной комиссии Тюменской городской Думы в апреле сообщил начальник отдела капитального ремонта жилищного фонда департамента городского хозяйства города Евгений Васюков.

Он напомнил, что дома, которые планировалось ремонтировать в 2013 году, были отобраны еще в июле прошлого год. По результатам работы 35 комиссий было отобрано 320 домов.

Отметим, в 2012 году вместо запланированных 402 объектов ремонты были выполнены лишь в 322. По новым правилам организации капитального ремонта в многоэтажках Тюмени, управляющие компании обязаны разработать и предоставить проектную документацию на капремонт. Но, по информации Васюкова, сдали документацию только УК от 260 домов. Далее эта документация проверяется. По 221 дому она уже проверена.

В целом на город выделен 1 млрд рублей. А комиссиями было отобрано домов на 1 млрд 16 млн рублей. На 260 домов предусмотрено 914 млн, проверено проектно-сметной документации под 873 млн рублей, - пояснил начальник отдела капстроительства.

«Из 221 дома процедуры конкурса по выбору подрядной организации уже ведутся по 152 домам. Конкурс завершен по 68 домам, по 38 – непосредственно работы по ремонту начаты, - сообщил Евгений Васюков, - По всем 320 домам управляющими компаниями проектная документация, я полагаю, предоставлена не будет по причине того, что они фактически не могут ее выполнить. Пример тому УК «Универсал-ТВ».

Депутаты обсуждали суммы, запрашиваемые на ремонт, есть мнение, что отчасти цифры взяты «с потолка», вовсе не просчитанные, не обоснованные. «В этом году мы поломали все УК и обязали их подготовить проектную документацию. Они, скорее всего, привлекают дополнительные компании для разработки. И я думаю, в этом и кроется одна из причин, почему возросла стоимость выполнения работ по капитальному ремонту», - рассуждал Васюков.

В мае будут проводиться комиссии, на которых от каждого округа будут предлагаться дома на 2014 год. Васюков уверен, что порядочные управляющие компании, у которых есть цель провести в своих домах капитальный ремонт, уже озадачены выполнением необходимой документации.

#Новости#Управляющие компании и тсж#Капитальный ремонт#Недвижимость#Женя#Общество
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