Программа «Молодая семья» - обсудим?

«По итогам двух первых заседаний школы права люди часто обращались с вопросами по жилищной программе для молодых семей, и третье заседание – это реакция на запрос аудитории. Стоит отметить, что в городе при учреждениях отрасли спорта и молодежной политике работает 18 клубов молодых семей, участники которых являются потребителями этой услуги. Потребность в жилье растет год от года, в семьях рождаются дети, которые должны расти в благополучных жилищных условиях», - комментирует куратор проекта, специалист департамента по спорту и молодежной политике администрации горда Тюмени Алексей Краев.