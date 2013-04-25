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Программа «Молодая семья» - обсудим?

25 апреля 2013, 18:00
Что такое жилищная программа «обеспечение жильем молодых семей, как она реализуется в Тюменской области? Как получить жилье? На эти и другие вопросы ответят специалисты на встрече с горожанами.

Что такое жилищная программа «обеспечение жильем молодых семей», как она реализуется в Тюменской области? Как получить жилье? На эти и другие вопросы ответят специалисты на встрече с горожанами.

Организуют мероприятие департамент по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени совместно с Тюменским государственным университетом.

На третьем заседании просветительского проекта «Открытая школа права» горожанам расскажут о программе: заместитель начальника научно-информационного центра Института права, экономики и управления ТюмГУ, руководитель аппарата Тюменского городского отделения «Ассоциации юристов России» Наталья Рашавец, главный специалист отдела по работе с молодыми семьями департамента имущественных отношений администрации города Тюмени Ольга Отраднова и представители студенческого научного общества Института права, экономики и управления ТюмГУ.

«По итогам двух первых заседаний школы права люди часто обращались с вопросами по жилищной программе для молодых семей, и третье заседание – это реакция на запрос аудитории. Стоит отметить, что в городе при учреждениях отрасли спорта и молодежной политике работает 18 клубов молодых семей, участники которых являются потребителями этой услуги. Потребность в жилье растет год от года, в семьях рождаются дети, которые должны расти в благополучных жилищных условиях», - комментирует куратор проекта, специалист департамента по спорту и молодежной политике администрации горда Тюмени Алексей Краев.

Встреча состоится 26 апреля в 17:00 в центре развития творчества детей и юношества «Грант» (ул. Профсоюзная, 52).

#Новости#Молодая семья#Недвижимость#Женя#Общество
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