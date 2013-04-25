Архитектор из Екатеринбурга предлагает строить дома из соломы

Стоит отметить, что ведущий семинара не предлагает делать дома из соломы по принципу избушек из русских народных сказок. В проектах, которые он представляет, используется поверхностный фундамент с использованием кварцевого песка и небольших пеньков, которые будут служить опорами будущего дома. Сами стены, потолки и окна фиксируются на деревянном каркасе, а самым главным составляющим построения дома является не просто солома, а целый комплекс окружающих нас природных материалов (тростник, крахмал, камыш и другие). Обещают, что такие дома смогут хорошо сохранять тепло даже в наших климатически условиях и смогут простоять не одну сотню лет.