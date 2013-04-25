Архитектор из Екатеринбурга предлагает строить дома из соломы

Как построить загородный дом из соломы, сэкономив при этом деньги и позаботиться о собственном здоровье, рассказал на своём семинаре тюменцам разработчик Уральского варианта каркасно-соломенного строительства Сергей Симкин.
Архитектор из Екатеринбурга считает, что всё новое, это давно забытое старое. История возникновения подобных домов уходит своими корнями во времена Древней Руси.
По мнению специалиста, строительства домов по каркасно-соломенному принципу прекратились из-за финансовой составляющей, лобби производителей строительных материалов. Всё очень просто: строя дома из тех материалов, что нас окружают (тростник, камыши, солома, ветки, хвоя, глина), мы не приобретаем дорогостоящие компоненты строительства.
Помимо экономии Сергей Симкин отмечает ещё один плюс такого экологического строительства, а именно положительное влияние на здоровье жильцов природных материалов, из которых построено жилище. По заверению архитектора, многие врачи отмечают оздоравливающий эффект, к примеру, керамических печей и других экологически-чистых материалов.
Стоит отметить, что ведущий семинара не предлагает делать дома из соломы по принципу избушек из русских народных сказок. В проектах, которые он представляет, используется поверхностный фундамент с использованием кварцевого песка и небольших пеньков, которые будут служить опорами будущего дома. Сами стены, потолки и окна фиксируются на деревянном каркасе, а самым главным составляющим построения дома является не просто солома, а целый комплекс окружающих нас природных материалов (тростник, крахмал, камыш и другие). Обещают, что такие дома смогут хорошо сохранять тепло даже в наших климатически условиях и смогут простоять не одну сотню лет.