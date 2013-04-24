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Заплатила за квартиру, но осталась без нее

24 апреля 2013, 15:32
За аренду квартиры девушка заплатила 24 тысячи рублей, но хозяйка жилья, присвоив деньги, так и не предоставила ей жилплощадь. Не дождавшись заселения, гражданка подала заявление в полицию.

Во вторник сотрудниками отдела полиции №8 была 22-летняя жительница областного центра, подозреваемая в мошенничестве, задержана.

«Заявление поступило от 21-летней гражданки, которая пояснила, что она обратилась по объявлению о сдаче квартиры 28 марта. По договоренности она передала хозяйке 24 тысячи рублей и через некоторое время должна была заехать в квартиру. Однако дни шли, а квартиру все не освобождали, хозяйка каждый раз придумывала различные оправдания и просила подождать», - поясняет пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Александра Малыгина.

Установлено, что задержанная сама проживала в якобы сдаваемой квартире по улице Ямской в Тюмени и выезжать оттуда не собиралась.

Женщина ранее судима не была и официально нигде не трудоустроена.

В настоящий момент по аналогичным фактам следователями возбуждено 5 уголовных дел на 7 эпизодов. Работа по установлению возможных потерпевших продолжается. Уголовные дела возбуждены по ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Сотрудники полиции напоминают о том, что существует множество мошеннических схем и гражданам необходимо быть более бдительными. Не передавайте денежные средства, не убедившись, что все согласовано, соответствующие документы подписаны, и они являются подлинными.

В случае подозрения на совершение в отношении вас преступления, незамедлительно обращайтесь в правоохранительные органы по телефону дежурной части УМВД России по г.Тюмени – 291-600, это увеличит шансы задержания злоумышленников по «горячим» следам.

#Новости#Умвд по тюменской области#Аренда жилья#Мошенничество#Недвижимость#Женя#Общество
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