Заплатила за квартиру, но осталась без нее

«Заявление поступило от 21-летней гражданки, которая пояснила, что она обратилась по объявлению о сдаче квартиры 28 марта. По договоренности она передала хозяйке 24 тысячи рублей и через некоторое время должна была заехать в квартиру. Однако дни шли, а квартиру все не освобождали, хозяйка каждый раз придумывала различные оправдания и просила подождать», - поясняет пресс-секретарь УМВД России по Тюмени Александра Малыгина.