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К переселению из центра горожане не готовы

24 апреля 2013, 10:21
Ветхий фонд на участке Тюмени, ограниченном улицами Холодильная, Харьковская, Минская и Жигулевская, предполагается снести. На этом месте планируется построить новый квартал жилой застройки.

Накануне на публичных слушаниях собрались горожане, чьи дома расположены в рассматриваемом квартале. Как пояснила докладчик граддепартамента Анастасия Раннева, на территории планируется многоэтажное жилое строительство с помещениями соцкультбыта, а также детский сад на 160 мест и паркинги.

«На перспективу предусмотрена школа севернее рассматриваемого района, также вместо частного сектора», - добавила начальник отдела генплана департамента градостроительной политики Ирина Даровских.

Вопросов у жителей сектора практически не возникло, претензий к проекту тоже не было. Их устраивает и транспортная развязка, и обновление коммуникаций, и зеленые насаждения.

«Эта территория проектировалась и будет развиваться в рамках программы «Развитие застроенных территорий», - сказала Ирина Юрьевна. Сейчас проект утвердили на слушаниях, далее рассмотрят на комиссии, а примерно к лету будет объявлен аукцион. У того, кто выиграет тендер, будет 6 лет на снос и полноценное строительство комплекса.

Только нет уверенности, что за 6 лет инвестору-застройщику удастся расселить частный сектор. Несколько человек на публичных слушаниях высказались, что не готовы уезжать из центра и терять собственный частный дом. То есть расселить их будет не так просто.

Отметим, что уже сейчас расселены 3 дома на Холодильной.

#Новости#Холодильная улица#Градостроительная документация#Публичные слушания#Безопасность#Недвижимость#Женя#Общество
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