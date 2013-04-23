Горожан ждут на публичных слушаниях

А 25 апреля с 16 до 17 часов в Малом зале администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20, второй этаж) состоятся публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков.С материалами информационного характера по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102 (окно № 4), а также на официальном портале администрации города Тюмени на странице департамента градостроительной политики, в разделе «Публичные слушания и распоряжения» или по ссылке .