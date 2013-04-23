Горожан ждут на публичных слушаниях

На слушаниях станет ясно, каким будет город в части обозначенных улиц. С картами проектов планировки территории по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться здесь или на официальном портале администрации города Тюмени в разделе «Экономика и финансы/ Строительство и землеустройство/ Документы/ Публичные слушания и распоряжения/ Публичные слушания 23 апреля».
Слушания состоятся 23 апреля с 16 до 18 часов в конференц-зале департамента земельных ресурсов (ул. Орджоникидзе, 24, каб. 210).
А 25 апреля с 16 до 17 часов в Малом зале администрации города Тюмени (ул. Первомайская, 20, второй этаж) состоятся публичные слушания по вопросам предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства и условно разрешенный вид использования земельных участков.С материалами информационного характера по вопросам публичных слушаний можно ознакомиться в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102 (окно № 4), а также на официальном портале администрации города Тюмени на странице департамента градостроительной политики, в разделе «Публичные слушания и распоряжения» или по ссылке .
Предложения и замечания участников публичных слушаний по подлежащим обсуждению вопросам принимаются в департаменте градостроительной политики администрации города Тюмени (ул. Орджоникидзе, 24, кабинет № 102 (окно № 4). Режим работы: понедельник – четверг с 07.45 до 19.00, пятница – с 8 до 18 часов, а также в день и время проведения публичных слушаний в помещении Малого зала заседаний, информирует пресс-служба администрации города.