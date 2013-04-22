В Заречном - два детсада и школа

Здание было спроектировано и построено компанией «Партнер-Инвест» как двухэтажное встроено-пристроенное помещение в одном из домов микрорайона. «Строительство детского сада было завершено в 2010 году, - комментирует директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Александр Щиголь. Мы рады, что сегодня решены все вопросы по передаче его в муниципальную собственность, и в 3-м Заречном уже через несколько месяцев появится еще одно дошкольное учреждение. Благодарим городские власти за конструктивное взаимодействие и помощь в решении этой социальной задачи». Дошкольное учреждение рассчитано на четыре группы детей среднего возраста. Кроме того, в детском саду будет открыта группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 2 лет. На данный момент в здании уже идут внутренние отделочные работы, закуплена детская мебель, на прогулочной площадке установлены малые архитектурные формы. Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 июня 2013 года. Запись в садик уже ведется.