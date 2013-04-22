В Заречном - два детсада и школа

Детскому саду, который расположен по улице Эрвье, 12/5, уже присвоен порядковый номер - он станет одним из корпусов детского сада № 160. Площадь помещения - 787 квадратных метров. «Это будет современный детский сад, рассчитанный на 90 человек, в котором будет весь необходимый функционал, - рассказывает Вера Велижанина, директор учреждения, - медпункт, кухня, прачечная, универсальный зал для спортивных и музыкальных занятий».
Здание было спроектировано и построено компанией «Партнер-Инвест» как двухэтажное встроено-пристроенное помещение в одном из домов микрорайона. «Строительство детского сада было завершено в 2010 году, - комментирует директор по маркетингу и продажам ООО «Партнер-Инвест» Александр Щиголь. Мы рады, что сегодня решены все вопросы по передаче его в муниципальную собственность, и в 3-м Заречном уже через несколько месяцев появится еще одно дошкольное учреждение. Благодарим городские власти за конструктивное взаимодействие и помощь в решении этой социальной задачи». Дошкольное учреждение рассчитано на четыре группы детей среднего возраста. Кроме того, в детском саду будет открыта группа кратковременного пребывания для детей от 1,5 до 2 лет. На данный момент в здании уже идут внутренние отделочные работы, закуплена детская мебель, на прогулочной площадке установлены малые архитектурные формы. Сдать объект в эксплуатацию планируется к 1 июня 2013 года. Запись в садик уже ведется.
Второй детский сад - его здание будет расположено по улице Эрвье, 14/1 - находится в стадии строительства. Подрядчики вышли на нулевой цикл: завершили монтаж подвальных помещений и кирпичных перегородок трех лифтовых шахт (один лифт будет пассажирский для лиц с ограниченными возможностями и два - грузовых). Тендер на завершение строительства выиграло предприятие «СМУ-15», которое обещает завершить строительство садика весной следующего года.
Полностью соответствует плану-графику работ и строительство школы (стройплощадки находятся рядом). Школа сможет принимать 825 учащихся в одну смену. Подрядная организация «Отделочник-20» ведет на всех этажах внутренние отделочные работы. К 1 сентября новая школа должна принять первых учеников.
Через дорогу от 3-го Заречного микрорайона расположен микрорайон «Европейский», в котором также предусмотрено место под строительство двух детских садов и школы со стадионом, информирует пресс-служба компании-застройщика. А на данный момент жители первых кварталов могут записать своих детей в детский сад и школу по соседству.